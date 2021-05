Películas LGBT para ver en Netflix en este mes del orgullo

Antes de que las llamáramos películas LGBT los filmes con temática homosexual o con un protagonista de la comunidad eran sumamente raras, al grado de que la representatividad queer en el cine estaba muy por los suelos.

Pero los años han pasado y ahora contamos con plataformas de streaming con Netflix, que responden directamente a las demandas de contenido que se buscan en nuestros tiempos: incluyentes, inteligentes y con una buena representatividad.

Para celebrar el mes del orgullo con una buena noche de películas (guiño, guiño) La Verdad Noticias te comparte una lista con algunas excelentes películas con protagonistas de la comunidad LGBT para celebrar la libertad de amar desde tu sofá o cama favoritos.

Películas LGBT para ver en Netflix

Películas LGBT disponibles en Netflix en junio de 2021, algunas de ellas son originales de la plataforma, por lo que permanecerán ahí siempre.

Secreto en la Montaña

Una de las últimas grandes adiciones, Secreto en la montaña (Brokeback Mountain) cuenta la historia de amor de los vaqueros Ennis del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal). Después de conocerse trabajando con ovejas en lo alto de una montaña inician una vida secreta como pareja que se extiende por años, ocultándose de la violenta y machista sociedad del Estados Unidos sureño de los años 60.

Elsa y Marcela

Una película española con temática lésbica original de la plataforma de streaming. Está basada en la historia real de dos mujeres a finales del siglo XIX que se enamoran mientras estudian para ser maestras. Lo que hacen para poder concretar su amor y finalmente casarse te hará llorar a mares junto al bote de helado.

La melodía de tu corazón

Para aquellas fanáticas y fanáticos de los chicos coreanos. La melodía de tu corazón presenta a Kang In Soo y Yoo Sang Yi, un cantante y un tecladista que se conocen a través de los videos de In Soo en YouTube. Se mudan juntos para crear nueva música y poco a poco el amor empieza a florecer, aunque los obstáculos no harán falta.

Duck Butter

Una de esas películas LGBT inusuales. Cuenta la historia de Arteta y Segio (una mujer a quien su mamá le puso así solo porque sí), quienes se conocen una noche en un bar y deciden pasar un día entero juntas para conocerse mejor y tener sexo durante 24 horas seguidas. Fue filmada en 27 horas y todos los diálogos son improvisados.

Llevo tu nombre grabado

Llevo tu nombre grabado se convirtió en la película más taquillera del en la historia de Taiwán. Narra la historia de amor entre Jia-han y Birdy, dos jóvenes situados al final de la ley marcial en ese país en 1987, que restringía las libertades individuales y políticas. Los protagonistas se conocen en la banda militar y pronto comienzan una amistad que da paso a una historia de romance limitada por la homofobia y un país en pleno cambio histórico.

El baile de los 41

Polémica película mexicana recién llegada a Netflix. Se centra en la redada policial ocurrida en 1901 en una fiesta de 41 hombres de la clase alta. La mitad de ellos están vestidos como hombres y la otra están vestidos como lo que hoy llamaríamos drag queens, mientras se entregan a los placeres prohibidos del México del porfiriato.

Películas LGBT para ver online

Si buscas algo más underground o simplemente no quieres pagar Netflix, estas películas LGBT están disponibles para compra o renta en diferentes sitios de Internet.

Monster

Cuenta la historia de la asesina serial Aileen Wuornos (Charlize Theron), una exprostituta lesbiana quien, convencida de que nunca encontrará el amor, conoce a Selby Wall (Christina Ricci), una joven a quien sus papás enviaron a Florida para “curar” su homosexualidad. Aileen la invita a pasar una noche con ella y ahí empieza una complicada historia de amor.

Transamerica

Una mujer transexual (Felicity Huffman) descubre que tiene un hijo llamado Toby, resultado de una antigua relación heterosexual. Viaja a Nueva York desde Los Ángeles para sacar al chico de la cárcel y llevarlo con su padrastro, mientras se hace pasar por una misionera cristiana.

The Rocky Horror Picture Show

El musical drag de terror más popular de la historia. Se centra en una pareja de recién casados que termina en una zona aislada donde el doctor Frank-N-Further (Tim Curry) les mostrará un camino a la sexualidad que desconocían.

¿Conocías alguna de estas películas LGBT? Dinos en los comentarios cuál verás en el mes del orgullo.

