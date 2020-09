Pedirle perdón a “Caro” le podría costar millones de pesos en Colombia

Un hombre que decidió buscar el perdón de su amor “Caro” colgando una lona en un puente vehicular de Cali, Colombia, jamás imaginó ser buscado por las autoridades de la ciudad para aplicarle una costosa multa, mientras tanto muchos se siguen preguntando ¿Quién es Caro?, y ¿Qué debe perdonar?

En un video donde aparece la manta colgada en el puente se puede ver claramente el mensaje de quien busca ser perdonado por “Caro” y por eso le escribió: "Mi alma a gritos pide perdón, me duele perderte".

Buscan al responsable de pedirle perdón a “Caro”

Pero ahora el perdón de la mujer amada será el menor de los problemas para el responsable de colgar la manta, ya que lo buscan funcionarios del Departamento Administrativo de Planeación municipal en Cali.

Según Roy Alejandro Barreras, director de Planeación en la capital del Valle del Cauca, toda pancarta, pendón o publicidad debe seguir las normas y la respectiva reglamentación.

El directivo explicó que este tipo de pancartas responde a lo que se llama publicidad exterior visual. "En los puentes no pueden ponerse pasacalles", afirmó el funcionario Barreras.

Señaló que hay canales adecuados en los cuales podría dejar el mismo mensaje, pero no utilizando bienes del espacio público, así hubiera querido generar un impacto ante toda una ciudad como testigo.

Responsable de colgar la manta será multado

Estos pendones, uno ubicado en el puente de la calle Quinta con carrera sexta y en la autopista con carrera 44, tienen mensajes como “Caro, me duele perderte, no aguanto tanto tormento” y “Caro, mi alma a gritos pide tu perdón, me duele perderte”.

La multa que podría pagar el responsable de poner allí el aviso oscilaría entre 1'470.985 y 39'226.280 pesos.

Hace dos años la Contraloría de Cali informó que la ciudad habría dejado de percibir, en ese entonces, la suma de 245 millones de pesos porque se había dicho que en ese entonces el municipio no habría hecho los cobros pertinentes.

Inclusive, habrían prescrito 13 procesos por publicidad visual exterior que sumaban 59'790.300 pesos. Por concepto de cobro de multas y sanciones, como sería en este caso, habrían prescrito otros 31 procesos que eran por 185´230.620.

