Patrick Leahy: entre Washington y Ciudad Gótica, el senador fan de Batman

Patrick Leahy, el decano del Senado de Estados Unidos, clave en el "descongelamiento" de la relación con Cuba, entre otras causas progresistas, no duda en proclamar que tiene el corazón dividido entre Washington y Ciudad Gótica, como buen fanático de Batman. La pasión de este septuagenario por el hombre murciélago es tal que llegó a aparecer en cinco adaptaciones cinematográficas de sus aventuras: desde "Batman Eternamente" (1995) a "Batman y Superman" (2016), pasando por la icónica "Batman: el caballero de la noche" de Christopher Nolan (2008). En un rodaje conoció a Bob Kane, el padre de la historieta Batman. Su primer reflejo fue obviamente pedirle que le dedicara algunos "cómics" de su colección. La máxima fantasía de cualquier fan que se precie. Leahy tenía cinco años cuando descubrió a Batman, un personaje que "nació" en 1939, sólo un año antes que él, en una biblioteca en su ciudad natal de Montpelier, Vermont. Fue amor a primera vista. "Batman no tiene superpoderes, tiene que usar su cerebro y ser valiente, eso es lo que siempre me ha gustado", dice en una entrevista con AFP. Tal vez inspirado por Batman fue electo senador con solo 34 años, en 1974, ganándole a un tal Bernie Sanders, que décadas más tarde se le uniría en la Cámara Alta. Batman lo acompañó a lo largo de su carrera política. Incluso en 2017, cuando este senador de porte imponente y paso lento recibe a AFP en su oficina, una de las más hermosas del Senado, el caballero negro nunca está lejos: su logotipo adorna su agenda, que yace sobre su mesa de trabajo. Su devoción por el superhéroe le ha valido "burlas bien intencionadas" por parte de sus colegas, admite. Pero eso no le impide coleccionar las historietas de su héroe y responder al instante cuando se le pregunta quién es su autor favorito: Frank Miller, que en los años 1980 escribió e ilustró la notable miniserie "Batman: El regreso del caballero negro".

Batman y las minas antipersonales

Enfrentar al Guasón

En 1992, los responsables de D.C. Comics, la editorial de Batman, le pidieron a Leahy que escribiera el prólogo de una colección de las primeras aventuras del héroe. Quedaron impactados con su conocimiento casi enciclopédico del tema, en especial cuando les recordó que, contrariamente a la creencia popular, el justiciero usaba en sus comienzos armas de fuego para matar a sus enemigos. "Les dije la fecha (de publicación del cómic) y les di una o dos páginas donde estaba el tema. Dijeron que sí. No iban a discutir con un senador. Pero descubrieron que yo tenía razón". Cuatro años más tarde, mientras daba la pelea en el Congreso para prohibir la exportación de minas antipersonales, el legislador buscó movilizar a la opinión pública y apeló a sus contactos en DC. El editor les propuso publicar un cómic donde el superhéroe enfrentaría una amenaza muy real: minas que ponen en riesgo a niños en zonas de conflicto. Leahy participó en la redacción y escribió el prefacio de "Batman: Muerte de inocentes". Su proyecto de ley finalmente se aprobó en el Senado. "El día que lo votamos, había una copia en cada escritorio de los senadores. Algunos incluso me preguntaron '¿Tienes otro ejemplar? ¡Es un artículo de colección!'", cuenta.La participación más notable de Leahy en filmes de Batman es en "El caballero de la noche" cuando se enfrenta al Guasón, interpretado por el actor australiano Heath Ledger. Este último termina colocando un cuchillo bajo la garganta de Leahy, que se ve realmente asustado antes de que el emblemático villano lo tire violentamente hacia un secuaz. La escena, filmada más de una docena de veces por el meticuloso Nolan, fue particularmente agotadora para el senador. Cuando Leahy se presentó como "Patrick de Vermont", Ledger no sabía quién era. Recién después del rodaje descubrió su verdadera identidad de boca del actor Michael Caine, que le dijo: "Heath, no sé si uno tiene el derecho a venir a Estados Unidos y maltratar así a un senador..." "¡No sabía! Vine con una visa, ¿me voy a meter en problemas?", respondió el australiano. Si fuera un personaje en el universo de Batman, Leahy sería el multimillonario Bruce Wayne, el alter ego del superhéroe. "No estoy en forma para ser Batman", dice con una sonrisa. Durante las primarias republicanas de 2016, el senador comparó a los candidatos con los fugados del asilo Arkham, donde están encerrados los enemigos de Batman. ¿Quién sería entonces Donald Trump? "Probablemente el Espantapájaros o el Guasón", un psicólogo que aprovecha el miedo de sus oponentes para vencerlos o un payaso psicópata, dice.