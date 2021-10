Pastor estadounidense asegura que si le donan dinero Cristo regresará más rápido

Jesse Duplantis es el pastor estadounidense que ha generado polémica en las redes sociales, ya que durante un evento de donaciones televisado de la cadena “VICTORY”, el religioso aseguró que Cristo iba a regresar más rápido al mundo si las personas hacían donaciones de dinero.

"Sinceramente, creo esto: la razón por la que Jesús no ha venido es porque la gente no está dando de la manera que Dios les dijo que dieran. Cuando entiendes, puede acelerar el tiempo", declaró el pastor después de que las donaciones al "Victorython" no estaban siendo suficientes.

El evento que fue televisado en vivo, comenzó el pasado 19 de septiembre y terminó el miércoles 22 de septiembre, con invitados especiales y presentaciones musicales. Sin embargo, el pastor de la Iglesia Evangélica estaba preocupado porque no estaba recaudando los recursos necesarios que servirían para la construcción de nuevos estudios para la cadena de TV.

Pastor estadounidense ya había pedido dinero a sus feligreses

El pastor pidió una millonaria cantidad para comprarse un avión privado/Foto: VAG

El pastor estadounidense evangélico que tiene su iglesia en Louisiana, ya había generado controversia hace tiempo por pedir dinero a sus miles de feligreses.

En 2018, "el predicador de la prosperidad", como se le llama comúnmente, buscaba donaciones para comprarse un avión Falcon 7x de 54 millones de dólares con el argumento de que “Dios quería que él lo tuviera”.

Cientos de personas no estuvieron de acuerdo con la petición del evangélico y fue severamente criticado por ello, aunque sí hubo mucha gente que lo apoyó económicamente.

De acuerdo con medios estadounidenses, el patrimonio neto de Duplantis es de 50 millones de dólares (más de 190 mil millones de pesos). Además, consiguió ser propietario de un avión privado.

Jesse Duplantis no apoya a su comunidad con su dinero

El religioso estadounidense ha generado polémica en diversas ocasiones/Foto: Minuto 30

A pesar de la millonaria fortuna con la que el pastor Jesse Duplantis cuenta, a principios de septiembre, el predicador generó indignación porque decidió no apoyar a los habitantes de la parroquia donde se encuentra su iglesia tras ser afectados por el huracán Ida.

Como informamos en La Verdad Noticias, ese lugar de Estados Unidos fue catalogado como “desastre mayor” por el presidente Joe Biden.

Sin embargo, el pastor durante su aparición en el canal “VICTORY”, que es de contenido netamente teológico, dijo: "Realmente creo esto, si la gente llamara a este número y pusiera esta victoria en todo el mundo, cada voz disponible, cada salida disponible, el Padre diría 'Jesús, ve a buscarlos'".

"Lo que está obstaculizando todas estas cosas es que la gente no está haciendo en el ámbito financiero, porque vivimos en un mundo económico, lo que Dios los llamó a hacer", concluyó el pastor estadounidense.

