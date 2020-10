Pasajera de avión se niega a usar mascarilla y abofetea a una azafata (VIDEO)

Varios pasajeros de un vuelo de Delta que salía del aeropuerto de Miami con rumbo a Atlanta, captaron en video el momento en que una pasajera se pone agresiva contra una azafata, quien le pide que se ponga la mascarilla para prevenir el coronavirus.

Las imágenes del clip viral muestran a la mujer con su mascarilla alrededor del cuello cuando lanza un puñetazo a la asistente de vuelo de Delta Air Lines. La mujer luego le dice a la azafata: "Perra, te golpearé el trasero. No debiste haberme tocado, me empujaste".

Una azafata de Delta Air Lines fue abofeteada por una pasajera

Otros videos, descubiertos por el equipo de La Verdad Noticias, muestran el altercado desde otro ángulo, y se ve claramente cómo la mujer que no lleva la mascarilla, y quien está acompañada por otra persona, lanza un golpe en la cara a la azafata.

De acuerdo con la revista especializada, Simple Flying, la policía de Miami-Dade fue llamada a abordar el avión para que sacara a los dos pasajeros. Debido al incidente, el vuelo fue atrasado por 4 horas, aterrizando en Atlanta a la 1:32 am del martes.

El video del vuelo 1997 se volvió viral

La periodista de la BBC Suzanne Kianpour, que estaba en el vuelo después de hacer escala en Miami para cubrir las elecciones presidenciales de Estados Unidos, también publicó un video del asalto en Instagram.

Ella escribió: "Esto es lo que sucedió en nuestro vuelo de @delta de #Miami a #Atlanta después de que un pasajero se negó a usar una máscara según la política y luego tuvo un altercado con el asistente de vuelo.

Un portavoz de Delta dijo: "No hay nada más importante que la seguridad de nuestra gente y clientes. Es por eso que se pidió a dos clientes que no cumplieron con las instrucciones de seguridad de la tripulación que desembarcaran del vuelo 1997 esta noche. No toleramos violencia de ningún tipo”.