Parosmia: Un trastorno del Covid-19 que distorsiona los olores y sabores

Parosmia un síntoma de Covid-19 largo

La parosmia es una alteración de la percepción de los olores, de una forma desagradable que se presenta ante el contagio de Covid-19.

De acuerdo con el médico especialista en rehabilitación en el Hospital 20 de Noviembre en la Ciudad de México, el Dr. Pavel Loeza Magaña, “La Parosmia” suele presentarse con el Covid-19 largo.

¿Qué es la Parosmia?

La parosmia es uno de los síntomas más característicos del Covid-19

De acuerdo con el médico del Hospital 20 de Noviembre, la percepción de los olores en su mayoría de forma desagradable y el trastorno como la anosmia persiste antes de la parosmia.

Sin embargo, entre las personas que presentan una mayor evolución suele modificarse por el trastorno de la parosmia.

En una reciente entrevista con CNN, el doctor comentó que hasta el momento no se conocen las razones del porque la percepción sensorial continúa luego de que el virus abandona el cuerpo, sin embargo suele presentarse con mayor frecuencia en jóvenes y niños.

Síntomas de la Parosmia

La Parosmia presenta olores desagradables

Además de la modificación ante la percepción de olores, la parosmia suele presentar sabores desagradables.

La intensidad, duración y los olores de los alimentos que produce varían dependiendo de cada persona que presenta los síntomas ante el Covid-19 largo.

Un caso que estudió el doctor es el de la mexicana Ana Karen Weinberger de 24 años, que presentó este trastorno y le relató a CNN lo que es vivir con parosmia.

"De un día para otro todo me sabía asqueroso, todo me olía asqueroso, pero literal hasta la pasta de dientes, el champú, el desodorante, no solo era comida”, dijo Ana Karen Weinberger.

Tras un año de presentar el trastorno ya ha recuperado entre un 90% y 85% de los olores, sin embargo hasta la fecha siguen existiendo cosas que le huelen mal.

Actualmente existen pocos estudios acerca de la parosmia y aún no existe una rehabilitación para este síndrome que desarrolla el Covid-19.

