Parlamento británico le dice NO al ‘brexit’ por segunda vez

El Parlamento británico dio su rechazo al acuerdo que había negociado la primera ministra Theresa May, para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), prevista para ejecutar el próximo 29 de marzo.

Parlamento británico le dice NO al ‘brexit’ por segunda vez

Sin embargo, la propuesta obtuvo 391 votos en contra y solo 242 a favor. Por tanto, la decisión de los parlamentarios obliga a realizar de nuevo otra votación este miércoles, en la que los legisladores deben decidir si quieren un Brexit "duro", es decir, una salida de la UE sin que medie ningún tipo de negociación entre Londres y Bruselas.

La causa primordial del rechazo al nuevo acuerdo, se debió a la situación en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, la cual con el Brexit se convertiría en el único borde terrestre que habría entre Reino Unido y la UE.

Entonces, es ahí cuando se plantea un gran desafío, el cómo evitar que tras el Brexit se instaure allí una frontera dura con controles fronterizos y aduanales.

Cabe mencionar que la propuesta hecha por Theresa May con Bruselas pretendía establecer un tiempo de transición por 21 meses es decir, hasta finales del año 2020 tiempo durante el cual se estaría negociando un acuerdo de libre comercio entre Reino Unido y la UE que hiciera innecesaria la frontera.

Una vez más, la propuesta es rechazada por los legisladores, la primera vez que no fue aprobada fue el p 15 de enero, de manera avasalladora con 432 en contra y 202 a favor.

Tras aquel resultado, Theresa May había renegociado algunos cambios "legalmente vinculantes" con Bruselas acerca de la llamada salvaguarda irlandesa, cambios que al parecer no fueron suficientes para dar garantía de que Reino Unido no quedaría sujeto de manera indefinida a la UE a causa de dicha frontera.