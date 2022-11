Parlamento Europeo declara a Rusia promotor del terrorismo: ¿Qué significa?

Este miércoles (23/11/22), el Parlamento Europeo declaró con una amplia mayoría a Rusia como estado promotor del terrorismo, sin embargo, declarar a un país como patrocinador del terrorismo no está previsto por la Unión Europea, ya que no existe un marco legal para esto.

Pese a ello, los representantes europeos emiten una resolución similar a la que ejerce Estados Unidos cuya lista ha incluido a países como Corea del Norte y Cuba.

En Europa,según las leyes actuales, los patrocinadores del terrorismo son solamente organizaciones Hamás, o al PKK kurdo.

UE abre una nueva instancia sobre terrorismo

Hasta ahora existen 21 asociaciones que están clasificadas por la UE como "terroristas” .

Hasta ahora existen 21 asociaciones que están clasificadas por la UE como "terroristas” .

Por lo que esta nueva resolución del Parlamento Europeo abre una nueva instancia.

La resolución explica que Rusia no solo lleva a cabo una guerra injustificada contra Ucrania, sino que además genera ataques indiscriminados contra la población y la infraestructura civil.

El documento asegura que las tropas rusas han asesinado a miles de civiles y han cometido actos terroristas, tomando por objetivo a viviendas, escuelas, hospitales y otros centros públicos, sin mencionar las centrales de electricidad, nucleares y de agua potable.

"Estos actos brutales e inhumanos provocan muerte, sufrimiento, destrucción y destierro”, destaca.

Eurodiputados aseguran que Rusia ha violado, secuestrado y ejecutado civiles

Los eurodiputados mencionan caso que oficialmente no eran conocidos, algunos e ellos registran tortura violencia sexual, secuestro y ejecuciones.

Los eurodiputados mencionan casos que oficialmente no eran conocidos, algunos e ellos registran tortura violencia sexual, secuestro y ejecuciones, en referencia a diversas investigaciones aún en curso por presuntos crímenes de guerra.

En el documento también se denuncian violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, así como de tratados internacionales y del Derecho Internacional Humanitario.

También te puede interesar: Anuncian republicanos que investigarán "colapso" en frontera mexicana

Buscarían confiscar los bienes rusos

La confiscación de bienes rusos serviría para la reconstrucción de Ucrania.

La resolución del Parlamento Europeo no es más que una señal política, ya que, en sí, no tiene consecuencias jurídicas.

Se entiende como una forma de preparar el terreno para la confiscación de activos rusos, que en Europa solo están congelados hasta ahora.

De igual forma, podría funcionar como herramienta legal para llevar a Vladimir Putin ante un tribunal internacional luego del fin de la guerra, así como para el congelamiento paulatino de las relaciones diplomáticas con Rusia.

El diputado Charlie Weimers, explicó que la confiscación de bienes rusos serviría para la reconstrucción de Ucrania.

"Hasta que Rusia no se retire de Ucrania, no será posible una paz verdadera”, añade. "Rusia debe entender que no solo hay individuos responsables de cometer crímenes de guerra, sino que también el Estado ruso debe asumir la responsabilidad por la destrucción y el terror intencional que ha desatado en Ucrania”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.