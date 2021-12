Pareja tiene sexo en un parque ante los ojos atónitos de muchos. Foto: glamour.mx

En Brasil una pareja fue vista teniendo sexo en una zona pública, algo que conmocionó a quienes vieron las escenas, ¡está es la foto que lo comprueba!

En La Verdad Noticias te revelamos que este tipo de actos son conocidos como “inmorales” y que según el país en que se realicen pueden tener consecuencias legales.

Anteriormente te contamos sobre las señales de que las cosas van mal cuando se está en una relación; sin embargo, ahora te diremos cómo captaron a un par de enamorados en plena luz del día.

Todo fue revelado por el diario británico “The Sun”, quien publicó recientemente una foto en la que se puede ver a una mujer con la ropa interior abajo que se encuentra sobre las piernas de un hombre con el que mantiene relaciones sexuales, se sabe que hay un video que contiene las escenas.

Los hechos ocurrieron en Santos, Brasil en uno de los parques de la ciudad costera, mismo que está frente a una playa y donde con frecuencia hay muchas personas, en especial cuando es de día, de ahí que quien los vio no dudó en grabarlos para exhibirlos.

Se dice que en el video se puede escuchar a quien los graba gritar cuando las cosas suben de tono, pero al parecer a los enamorados eso no les importa y siguen descaradamente con lo suyo.

¿Hubo denuncias por esto en Brasil?

Al parecer no hubo quien acusara a los enamorados que tenían relaciones íntimas, esto a pesar de que el Ayuntamiento de Santos publicó un comunicado sobre dichas imágenes, y ya que las denuncias no existieron no se pudo hacer nada al respecto.

Se sabe que las leyes brasileñas señalan que aquellas personas que cometan este tipo de actos en la vía pública pueden ser procesadas si un tribunal las señala como culpables, y les puede dar una multa o incluso de tres meses a un año de prisión.

