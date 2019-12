Pareja se embaraza y regresa a mellizos adoptados al orfanato ¡Que poca!

Después de años de no poder tener hijos y por presión del hombre, una pareja decidió adoptar a unos mellizos de ocho meses de edad. A pesar de los esfuerzos de volverse madre de los pequeños, después de la noticia de un embarazo, la mujer decidió que la mejor opción para todos era regresarlos al orfanato.

La historia de Ali y Michael Sanders ha causado gran conmoción en redes sociales, calificándola de una mujer cruel, horrible y deshumanizada después de “devolver” a los mellizos al orfanato donde fueron abandonados por su madre biológica.

La mujer contó que ella y su esposo se prepararon para la llegada de los bebés pero a pesar de todos sus esfuerzos ella nunca se sintió tan feliz y tan conectado con sus nuevos hijos adoptados.

“Rezaba para que no se despertaran porque debería fingir que era madre, otra vez”, reveló a medios locales en el Reino Unido.

Ella aseguró que el rechazo pudo ser algo físico debido a que no era la madre biológica, pero sus problemas con los mellizos “mejoraron” al enterarse que estaba embarazada por lo que decidió, para solucionar sus conflictos, regresar a sus hijos adoptados al orfanato y así ya no sentirse fuera del lugar con los menores.

“Le dije a la trabajadora social que creía que no podríamos quedarnos con los mellizos. Algunos pensarán que soy una mujer malvada, pero no es así”, aseguró Ali al afirmar que decenas de personas le han mandado mensajes de odio por regresar a los bebés al orfanato después de un proceso de adopción tardado.

ABANDONA A DOS BEBÉS ADOPTADOS

Los hechos se registraron en el 2014 y tras 5 años de la partida de los mellizos, Ali dio a conocer que algo se rompió en ella después de que regresó a los pequeños al orfanato.

TE PUEDE INTERESAR: Sacerdote viola a un bebé y a una niña de tres años

“Algo en mi se rompió y no es algo que volverá a arreglarse nunca”, aseguró al admitir que no tenia una relación especial con los mellizos adoptados, como lo hizo su esposo, pero que no fue la mejor sensación dejarlos ir.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana