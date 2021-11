Pareja se conoció en Facebook y se casó por Zoom durante la pandemia

La pandemia de coronavirus no fue un obstáculo para que dos jóvenes que se conocieron a través de Facebook vieran crecer su amor y decidieran casarse en una videollamada de Zoom, un verdadero ejemplo de que cuando se quiere, se puede.

Darri, de 24 años y residente en los Estados Unidos, tuvo su primer contacto con Ayse, de 24 años y nacionalidad inglesa, a través de un grupo en Facebook en julio de 2020.

Cuando estos dos se conocieron ya existía Facebook Parejas, el ‘Tinder’ dentro de la red social, pero su caso ha trascendido porque nunca han tenido contacto físico, pero aún así decidieron jurarse amor eterno.

Pareja que se conoció en Facebook

Ella incluso tiene un muñeco de su esposo para sentir su presencia.

Darrin y Ayse tuvieron sus primeras citas virtuales y pronto comenzaron a formalizar su relación a miles de kilómetros de distancia, hasta que ocho meses después el joven de 24 años terminó por hacer la propuesta en mayo de este año.

“Él habló con mi padre de antemano para pedirle permiso, y me pareció muy dulce. No creo que nadie esperara esto cuando comenzamos a hablar el año pasado. Pero estamos casados y todo es completamente legal y oficial. Todavía no puedo creerlo”, explicó Ayse al medio birtánico The Sun.

La joven indicó que se hicieron novios en noviembre pasado y que desde entonces se hacían compañía a través de videollamadas, al punto de que se quedaban dormidos durante las llamadas para sentir que estaban más cerca.

Se casaron vía Zoom

La pareja espera encontrarse en persona.

Ayse, que vive en Lancaster, contó que en mayo, el joven residente en Detroit le sugirió que tuvieran una “cita especial” en la que le pidió matrimonio.

Sin embargo, la pareja no ha podido conocerse debido a las restricciones a los viajes internacionales por COVID-19, por lo que decidieron casarse en una ceremonia legal a través de Zoom, que fue oficiada en Utah.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.