Pareja decide adoptar, logra reunir a 7 hermanos separados

Una increíble pareja ha decidido adoptar, sin embargo, ¡estos fueron a lo grande! Adoptaron a 7 niños, todos ellos hermanos los cuales habían sido separados uno del otro. Se conoce que la pareja tiene aproximadamente 13 años de casados, durante ese tiempo no tuvieron ningún hijo, no obstante, sus ganas por adoptar nunca se fueron. Esta nueva familia es noticia porque lograron algo extremadamente complicado. "Es algo que teníamos que hacer", dijo DaShoan Olds. "Mi esposa y yo fuimos bendecidos con una casa que era demasiado grande para nosotros. Sería muy egoísta por nuestra parte tener el espacio sólo para nosotros y no ofrecer nuestra casa a ellos”, ha explicado DaShoan. Los siete hermanos llegaron juntos a la casa del matrimonio Olds. Y aunque la adopción aún no es definitiva, ya que tiene que pasar 90 días viviendo con sus nuevos padres, la acogida por parte de la pareja ha sido "divertida, relajada y nada forzada", cuenta Sofía. Ahora, DaShoan y Sofía OLds describen su hogar como un lugar "lleno y feliz". Y afirman que se están divirtiendo todos los días, todo el tiempo.