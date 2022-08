Paraguay: Renuncia vicepresidente Velázquez tras sanciones de EE.UU.

Hugo Velázquez, el vicepresidente de Paraguay, dijo el viernes que ofrecería su renuncia a su partido y se retiraría de la carrera presidencial tras la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista negra por actos de corrupción "significativos".

Si bien Velázquez negó la acusación de Estados Unidos, dijo que se ofrecería su renuncia para "proteger" a su partido.

“Hablo con la tranquilidad que me da mi comportamiento, porque no hice lo que me acusan”, dijo Velázquez en declaraciones difundidas por la emisora local Monumental. "Hablo con la conciencia tranquila".

¿Qué significa la designación estadounidense?

Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.

El viernes anterior, una declaración del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, acusó a Velázquez de participar en sobornos.

“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos para combatir la corrupción”, dijo Blinken en el comunicado.

Estados Unidos alega que el socio cercano de Velázquez, Juan Carlos Duarte, ofreció un soborno a un funcionario público en Paraguay con la intención de "obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

Duarte también está acusado de abuso de confianza en su calidad de asesor legal de la central hidroeléctrica de la Entidad Binacional Yacyretá, una empresa mixta entre Paraguay y Argentina.

Marc Ostfield, el embajador de Estados Unidos en la capital de Paraguay, Asunción, anunció en una conferencia de prensa que Duarte había ofrecido un soborno de más de un millón de dólares.

Ostfield describió la oferta de soborno como "consistente con un patrón aparente de actividad corrupta".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Estados Unidos también incluyó en la lista negra a los miembros de la familia inmediata de ambos hombres para evitar la posibilidad de transferencias de activos y el acceso a activos que pueden estar escondidos a nombre de parientes cercanos.

Te puede interesar: Declaran emergencia nacional en Paraguay por incendios que azotan la nación

¿Qué otras consecuencias hay en Paraguay por las sanciones de EE.UU.?

¿Qué otras consecuencias hay en Paraguay por las sanciones de EE.UU.?

Duarte también dijo que renunciaría y agregó que planeaba cooperar en la investigación. "Es un cargo público y tengo que honrar a las instituciones", dijo a la agencia de noticias Reuters.

En julio, el Departamento de Estado de EE.UU. acusó al expresidente paraguayo Horacio Cartes de "corrupción significativa" y dijo que estaba bloqueando una investigación internacional mientras acusaba al empresario de tener vínculos con grupos "terroristas". Él también tiene prohibido ingresar a los Estados Unidos.

Cartes desdeñó la prohibición el mes pasado y calificó las acusaciones del Departamento de Estado de "infundadas e injustas".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram