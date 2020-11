Para afroamericanos la NUEVA bandera de Mississippi significa el fin del RACISMO

Ethan Lott, estudiante de octavo grado, había visto el emblema de batalla confederado muchas veces, pero no lo relacionó con la bandera del estado de Mississippi.

El niño de 13 años había visto el emblema, una X azul contra un cuadrado rojo con 13 estrellas blancas, en calcomanías de parachoques y banderas frente a algunas casas aquí. Pero no voló en su escuela secundaria, que solo izó la bandera estadounidense. Ethan pensó que la bandera del estado, que incluía el emblema de la Confederación en la esquina superior izquierda, era solo una "que tenían los blancos cuando no les gustaban los negros".

No fue hasta finales de octubre, cuando el estado se preparaba para votar por una nueva bandera, que se enteró de que el símbolo confederado había representado oficialmente a Mississippi durante décadas.

“Estaba desconcertado”, dijo LaShunna McInnis, directora de la escuela secundaria Powell, quien habló sobre la bandera con Ethan. "Podía verlo en su rostro".

Esta es la nueva bandera que representa a Mississipi

McInnis había llamado a Ethan para preguntarle si participaría en una ceremonia que tendría lugar en la escuela si los votantes eligieran la nueva bandera.

Escuelas se negaban a usar la antigua bandera de Mississippi

Se infromó a La Verdad Noticias que en los años previos a la votación, la bandera estatal había desaparecido gradualmente de las escuelas públicas de la capital de Mississippi. Varios distritos en el delta del Mississippi también, y en otros lugares del estado, quitaron la bandera con su iconografía de la Guerra Civil, eligiendo enarbolar solo la bandera estadounidense.

La mayoría de estos distritos eran casi todos negros y dirigidos por negros. En estos campus, los líderes se resistieron, o al menos nunca dieron prioridad, exhibiendo un símbolo que durante mucho tiempo ha sido visto como racista por muchos en el estado más negro de la nación a pesar de que la ley de Mississippi requería que las escuelas públicas lo volaran.

Ahora, después de que Mississippi votó abrumadoramente el martes para reemplazar las imágenes confederadas de la bandera por una con la flor oficial del estado, una magnolia, y la frase "En Dios confiamos", las escuelas que se negaron a enarbolar la bandera estatal ahora planean izarla por la primera vez en la historia reciente.

McInnis, que es afroamericana, vio "Los duques de Hazzard" mientras crecía. Cuando era niña, no pensaba mucho en la bandera rebelde en la parte superior del "General Lee", un automóvil destacado en el programa que lleva el nombre del general Robert E. Lee, el líder del ejército confederado. Pero como directora de una escuela donde casi todos los estudiantes son afroamericanos y algunos viven con abuelos o parientes mayores que vivieron en Jim Crow South, o cuyos padres vivieron, pensó de manera diferente.

“Tener esa bandera volando por encima definitivamente habría sido una fuente de tensión”, dijo.

La nueva bandera de Mississippi ondea frente a la oficina principal de las Escuelas Públicas de Jackson

Frank Figgers, vicepresidente del Movimiento de Derechos Civiles de Veteranos de Mississippi, dice que algunos distritos escolares probablemente quitaron la bandera del estado después de la aprobación de la Ley de Votación de Derechos Civiles de 1965. El poder de voto de los afroamericanos ayudó a diversificar las juntas escolares electas que luego silenciosamente derribaron las banderas. Otras escuelas, dijo, probablemente nunca exhibieron la pancarta, incluso durante la segregación.

Cheryl Turner, que creció en el Mississippi de la década de 1960, no pudo escapar del símbolo que una vez llevaron a la batalla los soldados confederados. La imagen siempre se asomaba. Caminando a casa desde la escuela cuando Turner y sus hermanos buscaban nueces en los terrenos del Capitolio estatal en Jackson, la bandera del estado ondeaba en el fondo.

La sombra de la Confederación también se proyectó sobre su escuela primaria, que recientemente había comenzado a integrarse cuando comenzó el quinto grado allí en 1966.

En ese momento, el campus recibió el nombre de Jefferson Davis, presidente de la Confederación. Se salvó de las turbas que habían atacado a los niños negros que integraban escuelas en la ciudad de Granada, al norte de Mississippi, ese mismo año, pero todavía tiene recuerdos dolorosos. Un maestro blanco preguntó si Turner y otros estudiantes negros podrían seguir el ritmo de sus lecciones.

No está segura de si la bandera del estado ondeó en su escuela primaria. Pero en la universidad, no podía perdérselo.

Ceremonia que conmemora la aprobación de los votantes de Mississippi de una nueva bandera

En la Universidad de Mississippi, las multitudes agitaban la bandera rebelde como pompones dentro del estadio Vaught-Hemingway tanto que ella no se sentía cómoda asistiendo a partidos de fútbol para ver a un equipo local apodado los Rebels.

“Al ser estudiante allí, fue la primera vez que realmente sentí la angustia de la bandera”, dijo.

El desafío de algunas escuelas públicas al decidir ignorar la ley estatal y no enarbolar la bandera encendió un intento fallido en la Legislatura estatal en 2015 de potencialmente quitar la acreditación de tales distritos. Un representante estatal blanco dijo a los periodistas que la legislación fue impulsada por la ausencia de la bandera en las escuelas, informó The Clarion Ledger.

La medida fue aprobada en el Comité de Educación de la Cámara de Representantes, pero no se convirtió en ley. En 2016, una mujer demandó a un distrito escolar del norte de Mississippi en un intento de obligar a los funcionarios a enarbolar la bandera.

El cambio de la Legislatura de potencialmente castigar a los distritos por no enarbolar la bandera a reemplazarla ocurrió en medio de manifestaciones generalizadas en todo el país contra la injusticia racial este verano.

En junio, miles marcharon en el centro de Jackson en una de las protestas más grandes del estado en décadas. Una nueva bandera estatal estaba entre las demandas.

En julio, el gobernador Tate Reeves, un republicano, firmó una legislación para reemplazar la bandera estatal. La ley requería que el nuevo diseño fuera aprobado por los votantes con el mandato de incluir la frase "En Dios confiamos" y excluir el emblema de batalla confederado.

El miércoles, un día después de que los votantes de Mississippi aprobaron el nuevo diseño, Ethan y McInnis asistieron a dos pequeñas ceremonias de izamiento de banderas en Powell Middle School y en la oficina del centro del distrito.

El abuelo de Ethan asistió y varias generaciones vieron cómo una unidad ROTC junior de Forest High School levantaba la bandera. Hubo un silencio reverente mientras la bandera ondeaba en el viento.

La nueva bandera ondeó solo un día en Powell, mientras los funcionarios escolares esperan hasta enero para que la Legislatura la ratifique oficialmente. Debido a la pandemia, los estudiantes de Jackson no regresarán a las clases presenciales antes de que finalice este año. Ethan espera que cuando las escuelas vuelvan a abrir físicamente, la nueva bandera estará allí para recibirlos.

"Siempre es importante aprender sobre la historia pasada para construir su futuro", dijo Ethan. "Representaba a nuestro estado una vez". Quiere que sus compañeros de clase y la próxima generación conozcan "los pasos que se tomaron para cambiar la bandera del estado".

Turner está agradecida de que los jóvenes de Mississippi no crezcan a la sombra del Viejo Sur como lo hizo ella.

En 2017, estudiantes, padres y educadores votaron para cambiar el nombre de Jefferson Davis Elementary, su alma mater, que lleva el nombre del presidente confederado, a Barack Obama Magnet School, en honor al primer presidente negro de la nación.

Ahora, Turner tiene un letrero adornado con la nueva bandera estatal en su patio delantero. Está agradecida de que su nieta de 7 años, Kaylen, y su pequeño nieto, Ian, no se enfrenten a las reliquias de las peores transgresiones del Sur. El mástil de la bandera fuera de su escuela no mostrará un símbolo de la Guerra Civil. El nombre de su escuela no honrará a la Confederación.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Mississippi votó para cambiar su bandera después de décadas de debate?

“En poco tiempo nadie sabrá que esta escuela se llamaba Jefferson Davis”, reflexionó. “Simplemente sabrán que fue Barack Obama. Eso es todo lo que sabe. Es genial que no tengan esa conexión con una reliquia confederada ".