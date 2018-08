Papa recomienda un psiquiatra para niños con conducta homosexual

En una rueda de prensa en Irlanda, el Papa Francisco expresó a padres de familia que si sus hijos manifiestan conductas homosexuales desde niños deberían de tratarlos con ayuda de un psiquiatra.

“Les diría, en primer lugar, que recen, que no condenen, que dialoguen, entiendan, que den espacio al hijo o a la hija; cuando eso se manifiesta desde la infancia, hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría, para ver cómo son las cosas. Otra cosa es cuando eso se manifiesta después de los 20 años", afirmó el pontífice.

También el Papa aseguró que su postura en contra del aborto no es por religión sino que como un tema humano.

"Sobre el aborto ustedes saben qué pensamos. El problema del aborto no es un problema religioso. Nosotros no estamos en contra del aborto por religión, no. Es un problema humano", mencionó a los presentes.

El encuentro con los periodistas en Irlanda se dio en medio del escándalo desatado en Estados Unidos luego de que unos 300 sacerdotes fueran acusados de abuso sexual y violación de más de 1000 menores en Pensilvania.

El pasado sábado se reunió con ocho de víctimas alrededor de 90 minutos, entre ellas, dos que fueron entregadas para ser adoptadas cuando eran bebés.

Durante su visita al extranjero el exembajador papal, Carlo María Vigano, lo acusó de haber encubierto por cinco años los abusos del cardenal Theodore McCarrick.

Abusos en Pensilvania

En un reporte de la Fiscalía General de Pensilvania, Estados Unidos, se dio a conocer que al menos 300 sacerdotes cometieron abusos sexuales y violaciones a más de mil niños en las diferentes diócesis.

La extensa investigación de aproximadamente 1, 300 páginas se basa en medio millón de documentos internos de diferentes diócesis que contienen acusaciones ‘creíbles’ contra los sacerdotes.