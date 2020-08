Papá llora horrorizado al ver a su bebé impactar el suelo tras caer de un noveno piso

Un padre horrorizado gritó "no, no, no" después de que su hijo se precipitara hacia su muerte desde la ventana del noveno piso de un edificio ubicada al este de Londres. El bebé, que se cree que tiene alrededor de dos años, fue declarado muerto en el lugar después del horror a plena luz del día en Shoreditch.

Los vecinos horrorizados escucharon al padre del niño gritar "no, no" después de ver a su hijo inmóvil en el suelo. La testigo Tammy Johnson, de 41 años, dijo: "Todo lo que escuché fue un gran golpe, un gran estruendo de cuando estaba en la cocina cocinando. Luego salí. Vi al papá allí primero y luego, cuando miré hacia abajo, vi al bebé en el suelo".

Tammy también dijo que el niño parecía haberse caído de cabeza. Otra vecina, Isabella Peters, dijo: “Acabo de ver al papá del niño parado allí vestido solo con sus pantalones cortos, con las manos en la cabeza gritando 'no, no'.

"Solo desearía que esto nunca hubiera sucedido y que nunca hubiera visto tan terrible escena”.

“Siempre tendré esa imagen en mi cabeza. Así es como nos sentimos y somos solo vecinos. Imagínese cómo debe sentirse la familia. La mamá, el papá, los niños. Es simplemente devastador", aseguró.

Bebé de 2 años fallece al caer de un edificio, autoridades investigan los hechos.

Muerte de niño sorprende a vecinos en Londres

Los lugareños dicen que las ventanas en el bloque de pisos se abren por completo, dejando un gran espacio en el suelo debajo, por lo que una investigación se encuentra en curso. La policía confirmó que fueron llamados a la casa alrededor de las 4:20 pm de ayer.

Paul Fowler, portavoz del Consejo de Hackney, dijo: "Este es un incidente verdaderamente devastador y nuestros pensamientos están con la familia del niño. Estamos ofreciendo todo el apoyo que podamos tanto a la familia como a los vecinos y, por supuesto, trabajaremos con la policía para ayudar en sus investigaciones y comprender cómo se produjo esta tragedia".