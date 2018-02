Papa alerta a jóvenes a ser ellos mismos y no lo que son por 'likes'

Papa Francisco

El Papa ha alertado del miedo actual que muestran muchos jóvenes a no ser aceptados por lo que son que se traduce en la práctica en que estén obsesionados con recibir muchos 'me gusta' en redes sociales al tiempo que les ha invitado a no encerrarse en sí mismos y "levantar una barricada" para defenderse de todo y de todos y salir a hablar y dialogar con otros.

"Muchos están obsesionados con recibir el mayor número posible de 'me gusta'. Y este sentido de inadecuación produce muchos temores e incertidumbres", ha manifestado en su mensaje para la XXXIII Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a nivel diocesano el próximo 25 de marzo, y que fue publicado por el Vaticano este jueves.

También ha advertido de que "hoy en día, muchos jóvenes se sienten obligados a mostrarse distintos de lo que son en realidad, para intentar adecuarse a estándares a menudo artificiales e inalcanzables".

Por ello, ha indicado que "hacen continuos retoques fotográficos" de su imagen, escondiéndose detrás de máscaras y falsas identidades, hasta casi convertirse ellos mismos en un fake (falso)".

La JMJ del próximo domingo de Ramos "es un paso más en el proceso de preparación a la Jornada Internacional de Panamá en el 2019", según ha considerado el Pontífice.

Queridos jóvenes: el Señor, la Iglesia, el mundo, esperan también su respuesta a esa llamada única que cada uno recibe en esta vida. A medida que se aproxima la JMJ de Panamá, los invito a prepararse para nuestra cita con la alegría y el entusiasmo de quien quiere ser partícipe de una gran aventura", ha dicho el Papa, que ha alentado así a los jóvenes de todo el mundo a participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en Panamá, en enero de 2019.

De este modo, ha dicho que la JMJ "es para los valientes" y "no para jóvenes que sólo buscan comodidad y que retroceden ante las dificultades" y les ha exhortado: "¿Aceptáis el desafío?".

Francisco ha lamentado que muchos jóvenes hoy en día se sienten "turbados y embargados por tantos miedos", al tiempo que ha manifestado que "existe un miedo de fondo que es el de no ser amados, queridos, de no ser aceptados por lo que sois".