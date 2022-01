Papa Francisco vuelve a sufrir ataque de ciática

Con 85 años de edad, el papa Francisco, celebró sentado la audiencia a la delegación de los Custodia franciscana de Tierra Santa porque volvió a sufrir un ataque de ciática en la pierna, enfermedad que sufre desde hace tiempo.

“Perdonadme si me quedo sentado, pero me duele la pierna y es peor si me quedo en pie, así (sentado) es mejor para mí”, dijo a los asistentes a la audiencia en el palacio pontificio con ocasión del centenario de la revista “Tierra Santa” de la Custodia franciscana de Tierra Santa.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, El papa Francisco lleva tiempo sufriendo ataques de ciática, aunque hacía mucho que no le impedían realizar su actividad normal.

Por ataque de ciática en la pierna, papa Francisco atiende sentado

Francisco lleva tiempo sufriendo ataques de ciática

El término “ciática” se refiere a un dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático, que se ramifica desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y hacia abajo de cada pierna. Por lo general, la ciática afecta solo a un lado del cuerpo.

El último de mayor gravedad tuvo lugar hace poco más de un año, cuando en diciembre de 2020 y enero de 2021 tuvo que cancelar algunos actos, como la misa del domingo de la Palabra de Dios, el encuentro con los diplomáticos y la misa de Año Nuevo.

El papa Francisco fue operado de divertículos en el colon el pasado julio, por lo que estuvo ingresado durante 10 días, aunque apareció totalmente recuperado posteriormente e incluso realizó dos viajes internacionales tras la intervención: en septiembre a Budapest y Eslovaquia y en diciembre a Chipre y Grecia.

Los tipos de medicamentos que podrían recetarse para tratar el dolor de ciática son los siguientes:

Antiinflamatorios.

Relajantes musculares.

Tranquilizantes.

Antidepresivos tricíclicos.

Medicamentos anticonvulsivos.

Las pomadas antiinflamatorias, con diclofenaco o piroxicam pueden comprarse en la farmacia sin receta médica y ayudan a aliviar bastante el dolor producido por el nervio ciático inflamado.

La pomada debe ser aplicada diario en la zona del dolor, 2 veces al día, con un leve masaje hasta que el producto sea totalmente absorbido por la piel.

