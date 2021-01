Papa Francisco reprende a los que viajan al extranjero durante la pandemia

Este domingo al medio día, el Papa Francisco reprendió a las personas que viajaron al extranjero durante la pandemia "para escapar del encierro", diciendo que estaban ignorando a los que estaban sufriendo.

El Papa Francisco dijo: “Leí en los periódicos algo que me entristeció bastante: En un país, no recuerdo cuál, para escapar del bloqueo y tener unas buenas vacaciones, más de 40 aviones despegaron esa tarde"

"Esa gente es buena gente, pero ¿no pensaban en los que se quedaron en casa, en los problemas económicos de muchas personas que han sido derribadas por la pandemia, en los que están enfermos?".

“Pensaron solo en irse de vacaciones, para divertirse. Esto realmente me entristece", dijo el Papa.

El Pontífice normalmente bendice a los fieles los domingos desde una ventana en un palacio sobre la Plaza de San Pedro, pero Italia ha estado bloqueada durante los últimos 10 días y la plaza está cerrada.

No está claro a qué informe se refería el Papa, o de dónde partían y hacia dónde se dirigían los viajeros. Pero La Verdad Noticias pudo averiguar que el sábado, The New York Times informó que más de medio millón de estadounidenses fueron a México solo en el mes de noviembre, pero el artículo no incluía nada sobre la cantidad de aviones en una tarde determinada.

Si bien México tiene relativamente pocas restricciones de viaje, existen medidas más estrictas en muchos países, y muchas se han endurecido desde que se identificó por primera vez una variante más transmisible del virus en Gran Bretaña.

No se sabe a qué reporte se refería el Papa cuando criticó a las personas que viajaron durante la pandemia.

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas informó que las llegadas internacionales se habían reducido en un 72 por ciento durante los primeros 10 meses de 2020, y anticipa que, cuando se tabula, la caída para todo el año estará entre el 70 y el 75 por ciento.

El domingo, el Papa reiteró su petición de que todos los pueblos y naciones trabajen juntos para combatir la pandemia. “Sabemos que las cosas mejorarán en la medida en que, con la ayuda de Dios, trabajemos juntos por el bien común, poniendo el foco en los más débiles y desfavorecidos”.

Te puede interesar: Vaticano: Papa Francisco dice que el Covid-19 es prueba que necesitamos al Señor

“No sabemos qué nos depara el 2021” dijo el Papa Franciasco agregando “pero lo que cada uno de nosotros y todos juntos podemos hacer es comprometernos a cuidarnos unos a otros y a cuidar de la creación, nuestro hogar común”, en lugar de pensar en nuestros propios intereses.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.