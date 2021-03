Papa Francisco reconoce que su viaje a Irak fue mucho más agotador que otros

Al abordar el avión rumbo a Roma, luego de pasar tres días en Irak como parte de una histórica visita, el Papa Francisco reconoció este lunes que el viaje fue "mucho más" agotador que otras visitas al extranjero.

"Tengo que confesar que durante este viaje me sentí mucho más cansado que en otros", declaró el pontífice argentino en su tradicional rueda de prensa desde el avión.

De acuerdo a medios locales, al dejar Irak, el Papa Francisco apareció cojeando debido a la dolorosa ciática que sufre y que lo ha obligado a cancelar en el pasado varios compromisos.

El pontífice agregó que viajó a Irak tras pensarlo mucho y conociendo los riesgos, especialmente, reconoció, por las posibilidades de contagio de COVID-19 y por razones de seguridad.

Papa Francisco en Irak.

Durante la rueda de prensa, habló sobre la posibilidad de viajar a Argentina, su país natal, al que no ha vuelto desde que fue elegido sumo pontífice.

“Los viajes se cocinan en el tiempo, en mi conciencia y esto (la pandemia) es algo que me hacía dudar, pero he rezado mucho y he tomado una decisión libremente, pero que venía de adentro”, declaró el Papa.

Por otro lado, el Papa Francisco reveló que en noviembre de 2017 hubo un proyecto de viaje para visitar Chile, Argentina y Uruguay, pero que Chile estaba en medio de una campaña electoral y entonces se decidió posponer el viaje a enero, sin embargo, destacó que por cuestiones de logística no se pudo realizar.

“Quiero decirlo, para que no se hagan fantasías de patria-fobia, cuando se dé la oportunidad, se deberá hacer (un viaje) a Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, ya que tienen una similitud cultural”, agregó.

Viaje del Papa Francisco a Irak

Como informamos en La Verdad Noticias, el Papa Francisco visitó Irak en medio de los recientes ataques. Con la primera visita papal en su historia, por la diplomacia y la seguridad, el país espera sacar rédito político y económico de ello.

Ante la visita del Papa Franscisco, el primer ministro Mustafa Al Kazimi incluso decretó un "Día Nacional de la Tolerancia" en recuerdo de la visita papal, una "oportunidad histórica".

