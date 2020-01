Papa Francisco reconoce que dio mal ejemplo al reprender a la mujer que lo jaló

El Santo Padre, fue víctima de sus emociones que, lo hicieron corregir fuertemente a una mujer que, durante el recorrido que hacía para llegar a la Plaza de San Pedro el pasado 31 de diciembre de 2019, cuando esta, lo abordó enérgicamente, pues al jalonearlo de la mano izquierda, la reacción del papá, inició una tremenda y fuerte polémica.

SANTO PADRE SE DISCULPA

Luego de entonar un mensaje de paz y de llamado, para solicitar que la violencia hacia las mujeres se erradique del mundo, el Papa Francisco, se dio un breve espacio para reconocer que, su actuar minutos antes de llegar al lugar, donde daría su esperado discurso, fue grosero; ya que reaccionó de una manera brusca.

Las palabras del líder del Estado Vaticano, fueron: “muchas veces perdemos la paciencia. Yo también”, y refiriéndose a la mujer antes mencionada, proclamó:

“Le digo que me disculpe por el mal ejemplo”.

Papa Francisco jalonea a una mujer el 31 de diciembre de 2019

RESPUESTA DE LOS FIELES DEL PAPA FRANCISCO

Varios usuarios y fieles católicos, mostraron enfurecidos su postura ante lo que, una cadena internacional de noticias que, hizo hincapié en la incoherencia del Padre Francisco al decir su discurso para apoyar la eliminación de la violencia de género, minutos después de “golpear” a la mujer que lo jaloneó, durante su camino a la Plaza de San Pedro.

Dichos hechos, provocaron indignación en los tuiteros, quienes nombraron al medio como “amarillista” e incluso, los no creyentes saltaron en su defensa.

Un usuario comentó: “@CNNEE traspasa las barreras de amarillismo a obrar de mala fe. En serio cuesta tanto ya, leer las situaciones y los contextos? ¿Nos hemos estupidizado tanto que ya no podemos entender que es un anciano que está siendo jaloneado en contra de su voluntad? Es impresionante.”

Otro más, señaló: “Que falta de profesionalismo de ustedes la forma como titulan esta nota. Debe darles vergüenza siendo un medio de referencia internacional”.

Incluso, uno que se reconoció como no católico, puntualizó: “Todos unos tremendos hipócritas, doble moral. Todos se creen Santos. Yo no soy Catolico, pero la acción de el Papa fue algo muy normal, reacciono en defensa cuando siente que alguien le hala la mano. Y no la golpeo, le dio una palmada en la mano. dejen el drama”.

