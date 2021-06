Papa Francisco recibe inesperada visita de Spider-Man en el Vaticano

Durante la mañana de hoy miércoles, el Papa Francisco recibió una de las visitas más inusuales durante su trayectoria como pontífice de la religión católica, pues tuvo un encuentro nada más y nada menos que con Spider-Man.

Este peculiar ‘crossover’, ocurrió durante la audiencia general que el Papa celebra con sus fieles todos los miércoles en el patio de San Dámaso en El Vaticano, donde recibió una gran sorpresa del superhéroe.

No conforme con tener una conversación con el Papa Francisco, Spider-Man le reveló su identidad al pontífice, además de revelarle que pertenece a una gran asociación de héroes, y no, no son los Avengers.

Spider-Man se reúne con el Papa Francisco

Durante la audiencia general, un joven disfrazado de Spider-Man de 28 años se acercó al Papa Francisco para saludarlo, y tras intercambiar unas cuantas palabras, el héroe se quitó la máscara para revelarle su identidad al pontífice.

El superhéroe era un hombre italiano llamado Mattia Villardita, quien le dijo al Papa que era el fundador de ‘Supereroincorsia’, que significa ‘Superhéroes en la sala’, y se trata de una fundación que visita niños en hospitales disfrazados de superhéroes para alegrar a los pequeños pacientes.

El sitio Vatican News fue el que reveló la información, donde el héroe reveló que la idea surgió de su propia experiencia, pues padece una enfermedad congénita desde niño y siempre soñó ver a Spider-Man entrando por su ventana, por eso ahora realiza este sueño para otros niños como lo fue él.

Papa Francisco reconoce labores del héroe

El joven italiano ayuda a niños en hospitales alegrándolos con sus visitas

Si no fuera suficiente conocer al Papa, Mattia Villardita recibió reconocimiento por parte de la Orden al mérito de la república italiana por su altruismo e iniciativas con las que contribuye a aliviar el sufrimiento de pacientes jóvenes del hospital.

Como te informamos en La Verdad Noticias, aunque el Papa Francisco ha conocido a figuras como Maradona y Joe Biden, sin duda alguna, la visita de Spider-Man se posicionó como uno de sus encuentros más populares en El Vaticano.

