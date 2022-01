Papa Francisco preocupado por la falta de hijos ¿Perros y gatos los sustituyen? Foto: eleconomista.com.mx

Papa Francisco habló este 5 de enero de 2022 durante su catequesis lo mucho que lamenta ver que los gatos y perros sustituyan a los hijos en las relaciones actuales, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que este discurso del Sumo Pontífice se llevó a cabo en el Aula Pablo VI del Vaticano como parte de la primera Audiencia General de este año.

Anteriormente te contamos que cuando el Santo Padre recordó la Navidad en Argentina; sin embargo, ahora te diremos qué dijo sobre la “nueva” maternidad y paternidad de los seres humanos.

Papa Francisco lamenta que se amen más a los perros y gatos

El líder católico reflexionó sobre el papel de San José como papá de Jesús, y lamentó que ahora muchos no desean tener hijos, pues, comentó que muchas parejas no tiene porque no lo desean y en caso de que acepten solo tendrán uno, pero no se animan a más, aunque no tienen problema en tener dos perros o dos gatos, ya que estos animales se han convertido en verdaderos sustitutos de los vástagos.

Además, dijo que aunque de risa, esa es la nueva realidad, y que al rechazar la maternidad y la paternidad se nos resta humanidad, y que con ello, la civilización se vuelve menos humana y más vieja, pues, sentenció:

“...se pierde la riqueza de la paternidad y de la maternidad, y sufre la patria que no tiene hijos.”

Ante esto, pidió a San José que de la gracia a la humanidad para que despierten sus conciencias y reflexionen sobre este tema, pues, comentó que ser padre y madre es parte de la plenitud de la vida de una persona.

El Santo Padre hizo un llamado para que quienes están casado asuman el riesgo de dar vida, pues, los hijos serán quienes los cuiden, y en caso de que no lo quieran así o no puedan, siempre existe la opción de la adopción, y señaló que mayor riesgo es no tenerlos, y negar así la maternidad y paternidad, ya sea de sangre o la espiritual como lo hacen los consagrados, y sentenció que en estos tiempo existe cierto egoísmo con la orfandad.

Finalmente el Sumo Pontífice dijo:

“Un hombre, una mujer, que no desarrolla el sentido de la paternidad, de la maternidad, le falta algo, algo principal, algo importante. Piensen en esto por favor.”

¿Dónde vive el Papa?

En el hotel eclésiástico de Santa Marta donde puede haber hasta 130 personas, se hospeda en una suite de 50 metros cuadrados que tiene dos habitaciones, la primera es un salón pequeño que tiene una estantería, un escritorio, un sofá, unas sillas y la segunda es donde se encuentra su cama.

