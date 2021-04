Papa Francisco pide a sacerdotes no escandalizarse ante controversias moralistas

El Papa Francisco celebró este Jueves Santo la misa Crismal con la que se abre el llamado Triduo Pascual, para dar inicio a los ritos de la Semana Santa. Desde el Vaticano, el pontífice hizo un especial llamado a los sacerdotes a quienes pidió “no escandalizarse ante las discusiones y controversias moralistas, leguleyas, clericales” durante las celebraciones.

Asimismo, instó a salir líderes a predicar sin miedo al "escándalo", ya que dijo que el anuncio del Evangelio "no recibe su eficacia" de las "palabras elocuentes, sino de la fuerza de la Cruz".

"Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús al tener que dar la vista a los ciegos en medio de gente que cerraba los ojos para no ver o miraba para otro lado. Nosotros no nos escandalizamos porque no se escandalizó Jesús de que su proclamación del año de gracia del Señor”, insistió el Papa Francisco.

Papa Francisco celebra la misa de Semana Santa

El Papa Francisco celebró la misa especial para abrir el Triduo Pascual desde el Vaticano.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, debido a la emergencia sanitaria por la tercera ola de COVID-19 que se vive en Italia, las celebraciones de eucaristía se llevaron a cabo en el altar de la catedral, en la basílica de San Pedro a la cual asistieron cerca de 70 sacerdotes de Roma y unas 300 fieles, todos portando cubrebocas.

El Papa Francisco declaró que el anuncio del Evangelio siempre "está ligado al abrazo de alguna Cruz concreta". Por ello, advirtió de que si bien "todos los crucificadores de la historia hacen aparecer la Cruz como si fuera un daño colateral" en realidad no es así.

"La Cruz no depende de las circunstancias como tampoco es un suceso a posteriori, ocasional o el producto de una coyuntura en la vida del Señor”, resaltó el pontífice argentino.

Durante la misa los sacerdotes renovaron las promesas sacerdotales y el Papa Francisco también bendijo las tres ánforas de plata con los óleos de los catecúmenos, utilizados durante el año para los bautizos, confirmaciones y unción de los enfermos.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.