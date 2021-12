Papa Francisco ora para que la estrella de la Sagrada Familia ilumine al hombre

El Sumo Pontífice mandó un nuevo mensaje a todos los feligreses.

Hace unas horas se llevó a cabo la inauguración y encendido de la estrella de la torre de María en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Por tal motivo, el Papa Francisco decidió enviar un nuevo mensaje a los feligreses para pedirles que tengan mayores gestos cotidianos de amor, fraternidad y atención con los menos favorecidos.

En dicha grabación, el máximo líder de la Iglesia Católica manda un saludo a los más pobres de dicha ciudad, a los enfermos y afectados por la actual pandemia del COVID-19, a los ancianos, a los jóvenes y a todas aquellas personas que pasan por un mal momento.

El Sumo Pontífice rezó para que la población haga de Barcelona un lugar “más habitable y acogedor para todos”.

Por otro lado, el Obispo de Roma, quien recientemente impulsó el uso de la aplicación Click to Pray para orar en línea, pidió a los habitantes de dicha ciudad hacer un lugar “más habitable y acogedor para todos”. Asimismo, pidió a aquellas personas que desempeñan roles de mayor responsabilidad tener mayor sabiduría y prontitud en el servicio.

Papa Francisco da mensaje de esperanza

Jorge Mario Bergoglio, nombre real del Sumo Pontífice, aprovechó la ocasión para enviar un amoroso y esperanzador mensaje, en el cual asegura que la estrella de la torre de María brillará para todos y que los ayudará a rechazar el pecado. Finalmente, pide evitar excluir a los demás y prestar mayor atención a los ancianos.

“No se olviden del árbol, no se olviden de los ancianos. Un árbol sin raíces no crece, no florece. No descartemos a los ancianos, no son material de descarte, son memoria viva. De ellos viene la savia que hace crecer todo”, exclamó el Papa Francisco.

¿Cuánto cuesta la estrella de la Sagrada Familia?

Barcelona ha colocado una estrella gigante en la torre de la Virgen en la basílica de Barcelona.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la torre de María en la Basílica de la Sagrada Familia, la cual mide 127 metros de altura, fue adornada con una enorme estrella de vidrio texturizado, cuyo peso es de 5.5 toneladas y necesitó una inversión de 1.5 millones de euros ($35 millones MX).

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales