Papa Francisco no puede caminar “Mi pierna no está bien”

El estado de la pierna del papa Francisco no parece mejorar y ahora sus médicos le recomendaron no caminar, por lo que el pontífice ahora debe de llevar a cabo algunas de sus labores sentado.

Apenas esta sábado 30 de abril, el papa se disculpó con sus fieles por tener que recibirlos sentados y aunque lo consideró una “humillación”, también reconoció que debe de obedecer las indicaciones de sus médico.

Al terminar la audiencia con peregrinos de Eslovaquia, en el Aula Pablo VI del Vaticano, Francisco, quien es uno de los pontífices más longevos, indicó: “Ahora os impartiré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor os bendiga a todos. Y luego os saludaré, pero hay un problema: esta pierna no está bien, no funciona, y el médico me ha pedido que no camine”.

Así mismo señaló que aunque a él le gusta caminar y andar, ahora debe de obedecer al médico. “Os pediré el sacrificio de subir las escaleras y os saludaré aquí, sentado. Es una humillación pero la ofrezco por vuestro país” agregó.

Un problema en su pierna derecha le impide caminar

El papa ahora deberá recibir a los feligreses sentado

Es importante recordar que el papa, de 85 años de edad, tiene un problema en la pierna derecha, lo que le dificulta caminar y estar de pie durante un largo tiempo. Durante las últimas semanas, el pontífice se ha visto obligado a suspender algunos eventos de su agenda para someterse a pruebas médicas.

Apenas el pasado 25 de febrero la Santa Sede confirmó que el papa padece una gonalgia aguda, es decir un dolor en la rodilla de tipo reumático.

Durante su viaje apostólico a Malta, a principios de abril, el pontífice no pudo bajar las escaleras del avión por lo que se tuvo que recurrir a un elevador.

¿Qué problema tiene el papa Francisco?

El estado de salud dl pontífice no ha mejorado en los últimos años

Desde el 2020 el papa Francisco empezó a presentar problemas de salud por su rodilla derecha, viéndose obligado a suspender algunas actividades por una "dolorosa ciática" que le da molestias al desplazarse y caminar.

