Papa Francisco llama a afrontar la Navidad con ritmo alegre

Este domingo 19 de diciembre durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha llamado a los fieles a afrontar la Navidad con ritmo alegre y confianza sin ser esclavos de las quejas. El Papa recordó el pasaje del Evangelio de Lucas, cuando María va a visitar a Isabel tras la Anunciación.

Según la Biblia, María se levantó y fue a visitar con prontitud a Isabel, que invita a los fieles a hacer con vistas a la Navidad, pues mencionó que en el embarazo de María se levantó, miró hacia arriba y no a los problemas, no se desanima, no se desespera ante los malos entendidos.

Y es que, a finales del pasado mes de noviembre durante la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, el pontífice invitó a los jóvenes a ser la conciencia de la sociedad, ir contra el mal, pues mencionó que el mundo está herido por males.

El Papa Francisco mencionó que se debe aprender de María en la forma de reaccionar ante las dificultades, no hundirse en los problemas, en la autocompasión o caer en una tristeza que paraliza y expresó: “¡Miremos a nuestro alrededor y busquemos a alguien a quien podamos ayudar!”.

De igual forma expresó que se debe ayudar haciendo una pequeña ayuda o compañía a algún anciano, hacer un servicio a una persona, llamada telefónica, una amabilidad, pues indicó que ayudar, ayuda a los fieles a superar dificultades.

Por otro lado, comentó sobre el movimiento, tener en cuenta de María es caminar con rapidez, pero no significa con agitación, sino conducir los días con ritmo alegre, mirando hacia adelante con confianza y dijo que las quejas lleva a alguien a quien culpar.

El pontífice expresó que si se sigue con el cansado ritmo de la murmuración, solo se traerá amargura y cosas oscuras, pero hacer el bien cultiva un humor saludable. Francisco ha deseado que la Madre de Dios ayude a levantar a los fieles y caminar rápido hacia la Navidad.

Por otro lado, el Papa comentó sobre lo sucedido en Filipinas y expresó su cercanía, pues más de un centenar de personas perdieron la vida a causa de un fuerte tifón. El pasado 18 de diciembre te compartimos en La Verdad Noticias que subió la cifra de muertos por el tifón de Filipinas.

¿Qué es lo que pasa en la Navidad?

La Navidad se celebra el 25 de diciembre

Es una celebración por el nacimiento del niño Jesús, quien fue concebido por obra y gracia del espíritu santo. De igual forma es una época del año que trae alegría, esperanza, generosidad y optimismo. Es una celebración donde la familia se reúne, comparten regalos y se disfruta de una buena comida.

La tradición de las familias es reunirse el 24 para celebrar la nochebuena, el 31 de diciembre el año nuevo, mientras que el 6 de enero la llegada de los Reyes Magos, aunque cada Navidad es muy especial para los niños para realizar buenas acciones, dar amor y paz.

Por otra parte, el Papa Francisco llama a los fieles a afrontar con alegría y confianza la Navidad, ayudar a otros, cultivar un humor saludable, mirar hacia adelante teniendo un ritmo alegre para no ser esclavos de las quejas.

Con información de Infobae.

