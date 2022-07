Papa Francisco lamenta con “gran pesar” no poder visitar África

El papa Francisco lamentó con “gran pesar” el no poder visitar África, pues tenía programado un viaje a la República Democrática del Congo (FDC) y a Sudán del Sur, viajes que se vio obligado a aplazar indefinidamente desde junio debido a sus fuertes dolores de rodilla.

En un video difundido por el Vaticano el papa indicó: “El Señor sabe cuán grande es mi pesar por haberme visto obligado a posponer esta visita tan deseada y esperada. Pero no perdamos la fe y alimentemos la esperanza de encontrarnos lo antes posible".

El pontífice reveló que suele pensar en la República del Congo, en la explotación, la violencia y la inseguridad que sufre, sobre todo en el este del país, es precisamente por ello que quería visitar el lugar.

“Y pienso en Sudán del Sur, en el grito de paz de su pueblo que, agotado por la violencia y la pobreza, espera hechos concretos del proceso de reconciliación nacional", agregó.

El papa aseguró que le gustaría reanudar sus planes pronto, pues las palabras no bastan para transmitir su sentir. “Queridos amigos congoleños y sursudaneses, las palabras en este momento no son suficientes para transmitir la cercanía que me gustaría expresarles y el afecto que siento por ustedes", añadió.

Tuvieron que cancelar viajes del papa por su estado de salud

El pontífice ha presentado algunos problemas de salud

Recordemos que el pasado 10 de junio el Vaticano anunció que se aplazaría el viaje del pontífice, lo que de nuevo causó preocupación por el estado de su salud. Además en abril el papa tuvo un viaje de dos días a Malta, pero pareció debilitado por sus problemas articulares y tuvo que usar una plataforma elevadora para subir y bajar del avión.

Pero eso no es todo, pues desde principios de mayo el papa ha aparecido en silla de ruedas aquejado por los fuertes dolores en la rodilla derecha, además anunció que se estaba sometiendo a infiltraciones, inyecciones de antiinflamatorios a base de corticoides.

Por si fuera poco, el pontífice también sufre de dolores de cadera que lo hacen cojear y en julio de 2021 tuvo que ser sometido a una operación de colon.

¿Cuánto tiempo tiene el papa Francisco?

El papa ha tenido que usar silla de ruedas

El pontificado del papa Francisco, actual pontífice de la Iglesia católica y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, comenzó el 13 de marzo de 2013 y lleva un periodo de nueve años hasta la fecha actual.

