Papa Francisco jugó un partido de fútbol amistoso para promover la inclusión

El Papa Francisco no deja se sorprender a sus feligreses y al mundo entero, pues desde su ascenso al puesto com pontífice, se ha convertido en el más innovador de todos, por lo que muchos han ovacionado sus acciones, tanto en igualdad como en preferencias, además de no mostrarse ajeno a otras opciones.

Prueba de esto fue el último anuncio que se realizó respecto a sus actividades, pues creó un equipo de fútbol, con el cual jugará un partido amistoso contra un equipo croata, esto con fines benéficos, pues apoyarán una noble causa.

Recientemente el Papa invitó a los jóvenes a ser la conciencia critica de la sociedad, y ahora opta por aproximarse a la juventud con el deporte, algo que ha emocionado a muchos y el partido ya es muy esperado.

Papa Francisco arma equipo de fútbol para beneficencia

El partido se celebró hoy domingo 21

Te informamos en La Verdad Noticias que el Papa tiene como propósito principal promover la inclusión, ya que entre los integrantes del equipo hay un joven con síndrome de down, además de migrantes, hijos de empleados y sacerdotes, quienes jugarán mano a mano en el partido amistoso.

El equipo con el que el Papa Francisco se reunió ayer 20 de noviembre se enfrentará a un equipo croata, siendo llamados Fratelli Tutti, el lema del Papa Francisco que significa ‘todos hermanos’ y que va a la perfección con las intenciones del partido de promover la inclusión en la sociedad.

Partido del Papa Francisco causa gran impacto

El partido causó un gran impacto entre los feligreces

Cabe mencionar que el partido ya se está llevando a cabo, donde el Fratelli Tutti se enfrentará al equipo de la organización mundial de Gitanos en las instalaciones del campo de entrenamiento del club Romano Lazio, siendo arbitrado por Ciro Immobile, estrella del equipo.

No importa quién gane o pierda ya que el objetivo es destacar que sin importar orígenes, etnias, capacidades físicas, preferencias sexuales o situación económica, todos somos hermanos, y es exactamente lo que el Papa Francisco quiere transmitir.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!