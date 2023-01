Papa Francisco habla sobre la libertad de los apegos

El Papa Francisco antes del rezo mariano del Ángelus, reflexionó sobre el Evangelio que recogía el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús tras bautizarlo en el río Jordán y al respecto reflexionó sobre ser libres de los apegos.

También hizo el cuestionamientos sobre ser capaces de hacer un lugar a los demás, escucharlos, dejarlos libres y no atarlos a nosotros fingiendo gratitud, por lo que preguntó si somos capaces de atraer a los demás a Jesús o a nosotros mismos.

En La Verdad Noticias, siempre hacemos gala de los eventos más importantes sobre el Papa Francisco, y ahora toca su reflexión sobre los apegos, que son un problema emocional y cómo lograr hacerse a un lado.

El Papa Francisco y los apegos

Durante la misa, habló sobre Juan el Bautista

Siguiendo el ejemplo de Juan, también preguntó si sabemos alegrarnos de que las personas emprendan su propio camino y lo sigan, incluso si eso implica desapego a nosotros y si somos sinceros en nuestra alegría por sus logros y no somos envidiosos.

Sobre Jesús, Juan el Bautista dijo “A Él me refería, cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo”, sobre esto, Francisco declaró que esto revela el espíritu de servicio de Juan, quien fue enviado para preparar el camino del Mesías y lo hizo sin ahorrar esfuerzos.

“Humanamente, se podría pensar que le será entregado un “premio”, un puesto relevante en la vida pública de Jesús. En cambio, no. Una vez cumplida su misión, Juan sabe hacerse a un lado, se retira de la escena para dejar el sitio a Jesús. Ha visto al Espíritu descender sobre Él (cfr. vv. 33-34), lo ha señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora se dispone a escucharlo humildemente”.

TE PUEDE INTERESAR: Papa Francisco invita a cristianos a reunirse en oración

Libertad de los apegos

El Papa Francsico también habló sobre los apegos y cómo hacerse de lado

Con el espíritu de servicio, con su capacidad de dejar sitio, Juan el Bautista dicta algo importante, de acuerdo con Francisco y eso es la libertad respecto a los apegos, porque es fácil apegarse a roles y posiciones y a la necesidad de ser estimados, reconocidos y premiados.

Pero esto, para el Santo Padre, aunque el apego es natural, no es bueno, porque como dijo el Papa, el servicio implica la gratuidad, cuidar de los demás sin ventajas para uno y sin segundos fines, “Nos hará bien cultivar, como Juan, la virtud del hacernos a un lado en el momento oportuno, testimoniando que el punto de referencia de la vida es Jesús”.

Hacerse a un lado, aprender a despedirse: he cumplido esta misión, he tenido este encuentro, me hago a un lado y dejo lugar al Señor. Aprender a hacerse a un lado, a no tomar algo como una recompensa para nosotros.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.