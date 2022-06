Papa Francisco critica a los medios de comunicación: “les falta honestidad”

El papa Francisco aseguró que la desinformación está a la orden del día y criticó a los medios de comunicación asegurando que les falta honestidad, esto durante su audiencia en el Vaticano con miembros de la Sociedad de San Pablo.

“Si hoy tomamos los medios de comunicación, falta limpieza, falta honestidad, falta integridad. La desinformación está al orden del día. Se dice una cosa, pero se esconden muchas otras”, señaló en su participación en el onceavo capítulo de los paulinos, conocidos por su evangelización a través de los medios y la tecnología.

El papa instó a esta congregación a hacer que estas situaciones no dañen su estilo comunicativo y que “proceda realmente de la vocación, del Evangelio, que sea nítida y clara”.

El pontífice aseguró que la misión de la Sociedad de San Pablo, no solo debe de ser comunicar, sino también “redimir a la comunicación del estado en el que se encuentra hoy”. Recordemos que a penas a principios de mayo el papa rindió homenaje a los periodistas y defendió la libertad de prensa.

“En manos de todo un mundo de comunicación que o dice la mitad, o una parte calumnia a la otra, o una parte difama a la otra, u ofrece escándalos, porque a la gente le gusta consumir escándalos, es decir, comer suciedad ¿No es verdad? Es así”, indicó.

El pontífice cambió su discurso a última hora

El papa ya tenía preparado un discurso para su participación, pero prefirió cambiarlo de última hora e improvisar para hacer llegar su mensaje, posteriormente entregó una copia de su discurso a la audiencia para que lo leyeran más tarde.

“Aquí tengo el discurso que debo pronunciar, pero para qué perder tiempo diciendo este cuando podéis leerlo después. Me parece mejor dárselo al general y que luego él lo difunda si lo cree oportuno. Si no, que haga censura. Además, me parece que comunicar así, fraternalmente, con el calor del encuentro, es mejor que la frialdad del discurso”, dijo el pontífice.

¿Dónde vive el Papa Francisco 2022?

Su residencia oficial es el Palacio Papal

El Palacio Apostólico, también llamado el Palacio Papal, El Palacio Episcopal o el Palacio del Vaticano, es la residencia oficial del pontífice de la iglesia católica, el papa Francisco en la Ciudad del Vaticano.

