Papa Francisco besa los pies de 12 reos: No es humana ni cristiana la pena de muerte

El día de hoy jueves 29 de marzo, el Papa Francisco visitó la cárcel romana Regina Coeli, en donde simuló la "Última cena" lavando y besando los pies de doce reos. Se manifestó en contra de la pena de muerte señalando:

"Cada pena debe estar abierta al horizonte de la esperanza. Por esto no es humana ni cristiana la pena de muerte. Cada pena debe ser abierta a la esperanza, a la reinserción. No hay ninguna pena justa sin que se abra a la esperanza. Una pena que no conlleve esperanza no es cristiana, ¡no es humana!"

Desde su elección, el Papa ha solicitado en reiteradas ocasiones que se prohíba la pena de muerte en todo el mundo, pero esto sólo ha logrado críticas, en especial de los estadounidenses conservadores.

La postura acerca de la pena de muerte comenzó a cambiar en la Iglesia Católica con el Papa Juan Pablo II, que durante siglos se había mantenido a favor en casos extremos.

El Vaticano informó que de los doce reos cuatro son italianos, dos filipinos, dos marroquíes, un moldavo, un colombiano, un nigeriano y uno de Sierra Leona, por lo que tienen religiones diferentes.

El Papa reflexionó acerca de la cita bíblica en la que Jesús lava los pies de sus discípulos, dando el ejemplo de servirnos los unos a los otros.

"Yo pienso muchas veces (...) que, si muchos reyes, emperadores, jefes de Estado hubieran comprendido la enseñanza de Jesús y, en vez de mandar, de ser crueles, de asesinar a la gente, hubieran hecho esto, ¡cuántas guerras se habrían evitado!"

Este es el sexto año en el que el Pontífice elige realizar la ceremonia en una institución ajena a la Iglesia Católica como el Vaticano o alguna basílica de Roma como era costumbre entre los Papas anteriores.