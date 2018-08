Papa Francisco admite que la iglesia ‘ignoró’ los casos de abuso sexual

El Papa Francisco condenó en una carta dirigida a todos los feligreses las violaciones y abusos sexuales cometidos en Pensilvania, Estados Unidos, por sacerdotes y afirmó que la iglesia ‘ignoró’ los casos.

En el texto difundido en siete idiomas por la sala de prensa del Vaticano (inglés, italiano, español, alemán, portugués, polaco y francés), el Papa reconoció con vergüenza y arrepentimiento que la iglesia no supo estar donde tenía que estar, que no actuaron a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas

También afirmó que han descuidado y abandonado a los pequeños’ y calificó como ‘un crimen’ que ‘genera hondas heridas de dolor e impotencia’ en las victimas, sus familias y la comunidad.

Tras varios días de escándalo por un informe sobre el abuso de más de mil niños por sacerdotes en Pensilvania, Estados Unidos, escribió el pontífice que "aunque podamos decir que la mayoría de los casos pertenecen al pasado" podemos "constatar que las heridas infligidas no desaparecerán nunca", lo que nos obliga a condenar con fuerza esas atrocidades".

Hace tres días, el Vaticano expresó su "vergüenza y dolor" tras la revelación de abusos sexuales en Pensilvania por parte de más de 300 de curas durante décadas.

"Teniendo en cuenta el pasado, lo que se puede hacer para pedir perdón y reparar el daño causado, nunca será suficiente. Teniendo en cuenta el futuro, no se debe descuidar nada para promover una cultura que no solo asegure que tales situaciones no se reproduzcan, sino que no puedan encontrarse con el terreno propicio para ocultarse y perpetuarse", aseguró el papa.

“Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables”.

Reporte de violaciones en Pensilvania

Hace unos días se dio a conocer en un reporte de la Fiscalía General de Pensilvania, Estados Unidos, que al menos 300 sacerdotes cometieron abusos sexuales y violaciones a más de mil niños en las diferentes diócesis.

La extensa investigación de aproximadamente 1, 300 páginas se basa en medio millón de documentos internos de diferentes diócesis que contienen acusaciones ‘creíbles’ contra los sacerdotes.