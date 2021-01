Papa Francisco a los antivacunas: “Una negación suicida”

El papa Francisco pidió a los fieles a que se apliquen la vacuna contra COVID-19 una vez que esta esté disponible y reveló que él mismo recibirá la vacuna la próxima semana cuando comience la campaña de vacunación en el Vaticano.

Además, Francisco pareció referirse a quienes niegan la efectividad y la utilidad de la vacuna hablando de una “negación suicida que no puedo explicar, pero hay que vacunarnos”.

El pontífice hizo las declaraciones durante una entrevista con un canal de televisión italiano cuya primera parte fue emitida la noche de este sábado.

"Es un deber ético tomar la vacuna, aquí en el Vaticano comenzaremos la semana que viene, también estoy en línea para tomarla", agregó citado por CNN.

El papa sobre la violencia en el Capitolio

Durante la misma entrevista, el papa habló sobre la violencia que se desató el miércoles en el Capitolio de los Estados Unidos, y criticó las acciones del presidente Donald Trump que llevaron al movimiento que ha dejado cinco muertos.

En su homilía de Navidad, el papa había pedido que la vacuna sea para todo el mundo por igual.

"Me asombró, porque la población estadounidense, que es tan disciplinada en democracia …”

“La violencia siempre es así, ¿no?”, dijo el papa argentino. “Ninguna población puede presumir de no haber tenido un día un caso de violencia. Sucede en la historia. Pero hay que entender bien, pera no repetirlo, aprender de la historia, aprender de los grupos que no están bien integrados en la sociedad”.

El mes pasado, el Vaticano consideró que la vacuna contra COVID-19 era “moralmente aceptable", a pesar de que algunos grupos anti abortistas expresaron su preocupación por el modo en el que las vacunas son elaboradas y por aquellas que usan células de fetos abortados hace décadas.

Recientemente, La Verdad Noticias reportó las declaraciones del papa Francisco contra quienes viajan al extranjero durante la pandemia de coronavirus, a quienes reclamó por ignorar a quienes estaban sufriendo a causa de la pandemia de COVID-19.

