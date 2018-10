Papa Francisco: La pederastia es como sacrificar a niños

El papa Francisco afirmó en una reunión con sacerdotes en Ia región italiana de Lombardia, al norte de Italia, que la pederastia es como los sacrificios humanos con niños de los paganos.

En la transcripción enviada por la oficina de prensa del Vaticano, el papa expresó que “el 2% de los abusos sexuales a menores lo han cometido los curas”.

“No justifiquemos por que representamos solo el 2%; el 70% (de los abusos a menores) se produce en la familia, en el barrio, y luego en los gimnasios, los entrenadores y en los colegios", afirmó el pontífice.

“Es un escándalo, pero un escándalo mundial que me hace pensar en los sacrificios humanos de niños tal como los hacían los paganos", agregó. "Sobre este punto hablen claro, si ven una cosa de este tipo, rápido vayan con el obispo. Para ayudar a ese hermano abusador. Rápido con el obispo", recomendó Francisco.

Por otro lado, mencionó otro escándalo fuerte en la Iglesia relacionado con los curas mundanos, que son "hombres educados, socialmente bien aceptados, pero a los que nunca se les ve rezar ante el tabernáculo, o en un hospital dando la mano a los enfermos o haciendo obras de misericordia".

"Anteayer debí, escuchen esto, desde Roma!, suspender una ordenación sacerdotal en otro continente. Pero qué tenía aquel obispo en la cabeza? Y esos formadores que le presentaron al obispo una persona así, las noticias que llegaron eran terribles!", se indignó.

"Existen estos casos, pero la mayoría no es así. Ustedes tienen una experiencia de fraternidad, ustedes son hermanos mayores y con el diálogo corren riesgos. Pero en la vida el que no arriesga no avanza. Pero arriésguense con prudencia, arriésguense con prudencia. Y de dónde tomo la prudencia? De mi experiencia de acompañamiento de los jóvenes y de la plegaria", dijo.