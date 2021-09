Papa Francisco: El aborto es un asesinato

El aborto es un asesinato, así lo declaró esta semana el Papa Francisco, y criticó a algunos obispos católicos de Estados Unidos que han decidido hacer “política” en lugar de “labor pastoral” al pedir que no se dé la comunión al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien es católico, por sus posiciones a favor de la interrupción del embarazo.

Abortar es un asesinato

Papa Francisco habló nuevamente del aborto.

“El problema es que es un homicidio, sin medias palabras; quien hace un aborto, asesina”, comentó Jorge Mario Bergoglio durante la rueda de prensa en el vuelo de regreso de su visita a Hungría y Eslovaquia, según la transcripción publicada por Vatican News.

“En la tercera semana después de la concepción, a menudo incluso antes de que la madre sea consciente (de estar embarazada), todos los órganos ya están empezando a desarrollarse. Es una vida humana. Y punto. Y esta vida tiene que ser respetada. Está muy claro. Científicamente, es una vida humana”, insistió.

El Papa Francisco no habló de forma específica, pero sí explicó que dar o no la comunión a las personas es un problema pastoral, “a veces los obispos no se comportan como pastores, sino que se inclinan a la política”, afirmó.

“Los pastores tienen que seguir el estilo de Dios, que es la cercanía, la compasión y la ternura”, subrayó: “nunca he negado la comunión a nadie, pero nunca supe que tenía frente a mí a alguien como quien usted describe, eso es cierto”, y sentenció: “Ya basta con las excomuniones”.

Es preciso recordar que, en junio pasado, una conferencia de obispos de Estados Unidos votó para redactar una declaración sobre la comunión que podría amonestar a los políticos católicos, incluido Biden.

“La comunión no es un premio para los perfectos... es un regalo, la presencia de Jesús y su Iglesia, sostuvo antier el Papa.

El gobierno de Biden pidió el martes a un juez federal el bloqueo a la entrada en vigor de una nueva ley de Texas que prohíbe casi todos los abortos en el estado bajo un novedoso diseño legal.

La ley, respaldada por los republicanos, prohíbe los abortos una vez que se ha detectado actividad cardiaca en el embrión, a partir de las seis semanas, cuando por lo general la mujer ni se ha enterado de que está embarazada.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado