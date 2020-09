Pandemia deja sin hogar a cientos de perros; dueños no les pueden comprar comida

La crisis económica derivada tras la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 ha dejado a miles de mexicanos sin trabajo ni sustento, situación que también ha sido resentida por las mascotas, en especial los perros, quienes han sido abandonados en calles por sus dueños tras no poder darles de comer.

Asociaciones y organizaciones pro-animales han coincidido que, durante la pandemia por el coronavirus, se ha visto que aumenta el número de perros callejeros que se ven que eran de casa y ahora fueron abandonados.

“Lamentablemente si se ha incrementado mucho eso por la pandemia, si teníamos 10 perros por cuadra hoy tenemos 30 perros por cuadra, tenemos el clásico de que agarró al perrito o al gatito, voy y lo abandono unas cuadras más para allá”, añadió Edgar Abraham Castillo de Camada Nitin Neza.

Los perros son atados a árboles con letreros (Foto ilustrativa)

Aunque hay de todas las razas y tamaños coinciden que los que más abandonan son los canes más grandes, por la cantidad de comida que requieren.

“Consideró que un 40% ha aumentado, hay mucho perro, yo tengo 7 de los mismos que hemos rescatado dentro de Valle Aragón, el tamaño importa, hay mucho perro grande que ha sido abandonado, o los dejan amarrados, hay un parque en valle y hemos encontrado mucho perrito ahí amarrados”, apuntó Mirsa Becerril, integrante del Grupo Propietarios de Mascotas Responsables.

Pese a multas aumenta el abandono de perros

Y aunque en Nezahualcóyotl hay multas de hasta cinco mil pesos a quien abandone a sus mascotas, ello no ha frenado esta acción, pues están en la disyuntiva de comer ellos o dar de comer a sus animales.

Virginia Espinoza del comité Pro Animal Kimo AC consideró que es una terrible decisión, “supongo que ha de ser difícil para las personas no poder seguir manteniendo a sus animalitos pero no se me hace una buena solución, mejor que los manden a dormir, porque los sacan a la calle y esa será solución para ellos".

Como una forma de apoyar a la población y sus mascotas, el gobierno municipal, estableció una clínica veterinaria que ayudará a disminuir los costos de cuidado de los animalitos.

Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl explicó que se ha buscado adecuar espacios para los animalitos, por lo que ahora se cuenta con una clínica veterinaria especializada, en donde los costos de atención serán menores para representar una opción para los dueños y asociaciones que se dedican a rescatar animales.

“Por eso debemos procurar tener espacios adecuados para ellos, hoy inauguramos esta clínica, que es una clínica muy completa que tiene sobre todo la consulta general, quirófano, tiene su área de rayos x toda lo necesario para una buena atención de los animalitos. Hoy nos proponían se hiciera un albergue temporal para los animalitos, vamos a analizar esa posibilidad de poder establecer esto”.

Te puede interesar:Comienza abandono de mascotas en Cancún por miedo al contagio de Covid-19

Y aunque hay asociaciones pro animales que los rescatan, esterilizan y dan en adopción a perros y gatos, las autoridades exhortan a hacer conciencia en el cuidado y esterilización de los animales.