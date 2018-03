Palestinos protestan en Gaza tras anuncio de Trump

Redacción Web/ Diario la Verdad

Las manifestaciones con ira son un paso en una serie de pasos que nosotros, los países árabes e islámicos, vamos a tomar contra la decisión (norte)americana de tomar la ciudad de Jerusalén", declaró el líder de Hamás Salah al Bardawil, en una intervención durante la protesta.

Y entonces la resistencia hará quemar la tierra y cortará las manos a cualquiera que intente extenderlas hacia Jerusalén y los lugares sagrados".

Decenas de jóvenes enfurecidos quemaron llantas en manifestaciones espontáneas en varios lugares.

Cientos decontra la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel. Los quejosos quemaron fotos del presidente estadounidense y banderas de ese país.El dirigente islamista consideró la decisión de la Casa Blanca como muy peligrosa para la causa palestina, así como una violación de la doctrina, de nuestra historia, de nuestro corazón y de nuestra alma. Al Bardawil también advirtió que la declaración del presidente Trump llevará a un levantamiento popular.El líder de la Yihad Islámica, Jaled al Batsh, por su parte, señaló que el pueblo palestino, en casa y en la diáspora rechaza la decisión norteamericana sesgada hacia Israel. Según él, la medida de Trump confirma el fracaso del proceso de paz, por lo que insta a los países árabes e islámicos a responder cesando los lazos con EU y retirando el reconocimiento a Israel y a los Acuerdos de paz de Oslo firmados por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1993.Los manifestantes, territorio palestino ocupado sobre el que Israel extendió en 1980 una soberanía que hasta ahora no ha reconocido ningún país. Los congregados portaban pancartas con mensajes como: "A Jerusalén. Nuestros ojos viajan a ti cada día", "No al traslado de la embajada (norte)americana a Jerusalén" o "Jerusalén es palestina, árabe e islámica".Las facciones palestinas declararon tres días de la ira a partir de este miércoles y Hamas llamó a una jornada violenta el próximo viernes, por lo que se temen disturbios en Jerusalén, Cisjordania y en la frontera con Gaza ese día. El Consulado General de EU en Jerusalén emitió ayer una advertencia de seguridad que pide a sus ciudadanos que no entren en la Ciudad Vieja ni en Cisjordania, incluidos Belén y Jericó, y restringió los traslados de su personal a esas zonas únicamente para cuestiones esenciales y con medidas adicio