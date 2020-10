Pagarían salarios mínimos a trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas

De acuerdo con la información que tenemos en La Verdad Noticias, en México, cuatro de cada 10 personas son pobres; lo que representa a más de 52 millones de personas.

Aunado a ello, Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y director técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami) comentó que las trabajadoras del hogar y jornaleros agrícolas podrían integrarse en el sistema de salarios mínimos.

Hasta el momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador no detalló cuánto será el aumento al salario mínimo, pero recordemos que ya en 2019, se aprobó un incremento salarial del 20 por ciento para el 2020. Así, el salario mínimo nacional pasó de 102.68 pesos a 123. 22 pesos al día, mientras que en la zona libre de la frontera norte paso de 176.72 a 185.56 pesos mexicanos por jornada diaria.

Se busca un salario mínimo mensual de más de 6 mil pesos

El objetivo de la actual administración es que para el final del sexenio el salario mínimo mensual llegue a los 6 mil 511.30 pesos, que de acuerdo con las autoridades, cubrirán las necesidades básicas de la persona que lo obtiene y un dependiente económico. La idea es que el salario mínimo diario termine siendo superior a los 214.07 pesos diarios.

Luis Munguía, secretario del Consejo de Representantes y director Técnico de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), detalló en un artículo que aún falta por cumplir uno de los objetivos que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación: incorporar a las trabajadores del hogar y a los jornaleros agrícolas al sistema de Salarios Mínimos Profesionales para que puedan mejorar sus niveles de ingreso, así como tener acceso a todos los derechos laborales, como son vacaciones, seguridad social y pensión digna.

Aumentarán el salario mínimo en México

El impacto económico de la COVID-19 en México

De acuerdo con el más reciente reporte de la Conasami, no sólo se ha perdido empleo en el país a causa de la emergencia sanitaria, sino que también aumentó el número de trabajadores que no recibieron ingresos a un casi 112% del número previo que se registró antes de la llegada de la pandemia. De la misma forma, el estudio detalló que hubo un aumento de 1.7 millones de personas dedicadas al empleo informal y una caída de 200 mil personas en empleos formales.

Asimismo, el banco BBVA estimó que para finales de 2020, en México habrá 12 millones más de pobres, es decir, diariamente 32, 786 personas entrarán en pobreza en la nación.

AMLO dice que no aumentará impuestos

Ante la difícil situación económica que vivimos en México y el mundo entero a causa de la pandemia, el mandatario aseguró que, dentro del paquete fiscal para 2021 mantendrá su compromiso de no aumentar impuestos; “en general no aumentan impuestos, estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar los impuestos, osea, en la Ley de Ingresos de contempla que no va a haber aumento de impuestos”.