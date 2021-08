El dolor de perder un hijo por COVID-19 es algo que muchas familias en Indonesia están experimentando ahora. Al menos 1.245 niños indonesios han muerto a causa del coronavirus desde que comenzó la pandemia, aunque se cree que el número real es mayor, dado el bajo nivel de pruebas del virus en áreas remotas.

La Verdad Noticias informa que, la mayoría de los que murieron tenían menos de cinco años. Según la Sociedad de Pediatría de Indonesia (IDAI), más de 100 niños indonesios han muerto cada semana desde julio por COVID-19.

Sus datos muestran que más del 70 por ciento de las muertes infantiles relacionadas con COVID-19 ocurrieron en los últimos dos meses, coincidiendo con la propagación de la variante Delta en Indonesia.

¿Qué factores ayudan a la muerte de niños por COVID-19?

Padres devastados lloran a los niños muertos por COVID-19 en Indonesia.

El Dr. Aman Bhakti Pulungan, director del IDAI, dice que hay algunos factores que contribuyen a la alta tasa de mortalidad por COVID-19 en niños pequeños. Entre ellos, instalaciones inadecuadas para el tratamiento de niños enfermos en hospitales y clínicas de salud.

"La desigualdad es uno de los problemas. Desigualdad en el tratamiento porque no todos los lugares tienen una unidad de cuidados intensivos pediátricos o neonatales", dijo el Dr. Aman. "La gente decía que los niños no se ven afectados y que los niños no pueden morir. Pero ahora mismo tenemos muchos niños muriendo", agregó.

Los expertos advierten que una campaña de vacunación lenta fuera de las grandes ciudades también pone en peligro a los jóvenes, ya que muchos niños contraen el virus de familiares no vacunados.

"Indonesia no es solo Java y Bali... La cobertura de vacunación de toda la población, incluidos los ancianos, aún no es suficiente", dijo el Dr. Aman. La mayoría de los niños contraen el virus dentro de la familia. Especialmente los bebés y los menores de cinco años.

Altas tasas de comoribilidad infantil en Indonesia

Padres devastados lloran a los niños muertos por COVID-19 en Indonesia.

En muchas partes de Indonesia, las tasas de comorbilidad infantil son altas, lo que advierten los médicos puede aumentar el riesgo. El Dr. Mario Nara es un pediatra que vive en Sikka, East Nusa Tenggara, una provincia con altas tasas de desnutrición y mortalidad infantil.

"Algunos son asmáticos... algunos están desnutridos... otros tienen problemas cardíacos u otras discapacidades. Pueden tener hidrocefalia [líquido en las cavidades del cerebro], parálisis cerebral y la mayoría de ellos tienen retraso en el crecimiento", dijo.

"Una condición como el retraso en el crecimiento o la desnutrición afectará el sistema inmunológico del niño. Si contraen una infección, es probable que les afecte más". dijo, el Dr. Mario Nara, refiriéndose a la crisis alimentaria que padece Indonesia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.