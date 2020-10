Padres ‘desnaturalizados’ abandonan a niño de 8 años en Iztapalapa

Sin mayor sensibilidad un menor de de ocho años, fue abandonado por su papá y madrastra en el cruce de las calles 3 y Carril, de la colonia San Juan Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa, aparentemente porque ya no lo querían.

El menor Ethan Alfonso "N", fue hallado por dos personas las primeras horas de hoy, cuando estaba sentado solo en la banqueta, al preguntarle el motivo, escucharon su versión y alertaron a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El niño narró que vivía con su padre, su madrastra y una hermana de seis años, pero que su papá ya no se sentía a gusto con él, por lo que lo abandonó durante la madrugada. Sobre su madre biológica dijo que ella se llama Adela González.

“Ya no se sentían a gusto conmigo, ya no me querían" contó Ethan Alfonso “N”, vestido aún con su pijama y cargando una mochila con un cereal, tortillas y un chocolate.

Al ser entregado a las autoridades, el menor Ethan fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Iztapalapa, quienes confirmaron que tiene un estado de salud estable y no presentaba hipotermia.

El niño de ocho años de edad fue trasladado a la Fiscalía de Investigación para la atención de niños, niñas y adolescentes, ubicada en Gabriel Hernández número 56, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

En las próximas horas las autoridades determinarán la situación del pequeño y se activarán los protocolos de búsqueda de sus familiares.

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias”, de acuerdo con la ley, el abandono de un menor de edad o un incapaz por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.

Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años