Padres de Afganistán están vendiendo a sus hijos ante crisis de pobreza

Algunos padres desesperados de Afganistán se ven obligados a vender a sus hijos para hacer frente a la pobreza, informó el Wall Street Journal.

Una limpiadora de casas en el oeste de Afganistán llamada Saleha, por ejemplo, vendió a su hija de 3 años a un hombre con quien tenía una deuda de 550 dólares. Saleha, de 40 años, recibe 70 centavos al día de su trabajo y su esposo no trabaja, dijo el Journal.

"Si la vida sigue siendo así de terrible, mataré a mis hijos y a mí misma", dijo Saleha al Journal. "Ni siquiera sé qué comeremos esta noche".

"Trataré de encontrar dinero para salvar la vida de mi hija", dijo su esposo Abdul Wahab.

La crisis económica ha llevado a familias a vender a sus hijos para saldar deudas.

Khalid Ahmad, el prestamista, le dijo al Journal que tenía que aceptar a la niña de 3 años para saldar la deuda.

"Tampoco tengo dinero. No me han devuelto el dinero", dijo. "Así que no hay otra opción que llevarse a la hija".

El mes pasado, la agencia de desarrollo de las Naciones Unidas dijo que Afganistán se encamina hacia la "pobreza universal" tras la rápida toma de posesión del país por parte de los talibanes.

Dentro de un año, la tasa de pobreza en Afganistán se mantendrá en un enorme 97% o 98%, dijo Kanni Wignaraja, Director de Asia-Pacífico del PNUD.

"Afganistán se enfrentará prácticamente a la pobreza universal a mediados del próximo año", dijo Wignaraja. "Ahí es hacia donde nos dirigimos: es del 97% al 98%, independientemente de cómo se trabajen estas proyecciones".

Talibanes toman Afganistán con nuevo régimen

Los talibanes se apoderaron de Afganistán tras la decisión del presidente Joe Biden de retirar las tropas estadounidenses de la región después de dos décadas dedicadas a tratar de librar al país de extremistas.

En su toma de poder, los talibanes rebautizaron el país como Emirato Islámico de Afganistán, volviendo al mismo nombre utilizado durante la última vez que el régimen ocupó el poder, en 1996.

El régimen permaneció en el poder hasta 2001, después de que Estados Unidos invadiera Afganistán.

Después de que EE. UU. expulsó a los talibanes del poder, Afganistán logró varios avances en desarrollo, incluida la duplicación del ingreso per cápita y un aumento en el número promedio de años de educación, dijo Wignaraja.

Durante las últimas dos décadas, Afganistán logró importantes avances económicos que ahora están en peligro de colapsar debido a la inestabilidad política.

Afganistán enfrenta "un flechazo por la banca local" debido a la toma de control de los talibanes, dijo Wignaraja. Esa inestabilidad solo se ve agravada por la pandemia.

La administración Biden, en un esfuerzo por limitar los recursos de los talibanes, congeló casi 10 mil mdd en reservas en el banco central del país, la mayoría de las cuales, según se informa, están en manos del Banco de la Reserva Federal en Nueva York.

La medida ha sido criticada por estar mal encaminada y, en última instancia, perjudicará a los afganos más que a los talibanes, dijo a Bloomberg Shah Mehrabi, miembro de la junta directiva del Da Afghanistan Bank.

