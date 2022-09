Padres acosan a maestras de primaria por su forma de vestir en las clases

En medio del regreso a clases, unas maestras de primaria de Estados Unidos denunciaron que han sido perseguidas y acosadas por algunos padres de familia por su forma de vestir, mientras que otros padres señalaron que les parece inapropiada su vestimenta.

El primer caso fue hecho público por la misma profesora Patrice Brown, quien recibió una carta de despido de su empleador, pidiéndole que no volviera para el ciclo escolar 2022-2023. De acuerdo a la docente, fue despedida porque su director no estaba de acuerdo con que llevará vestidos a la escuela.

"Siempre voy a trabajar y me hago fotos en el aula, mostrando lo mucho que me gusta mi profesión y estando guapa mientras enseño a los niños", indicó Brown, de 33 años, de Atlanta, al diario The New York Post.

Maestras de primaria acosadas por padres

Maestra da ejemplos de outfits para el aula… pic.twitter.com/W3cZir89pb — Lo + viral (@VideosVirales69) September 2, 2022

En segundo caso se registró en Nueva Jersey en donde la docente Roxana Díaz fue criticada en redes sociales por madres y padres indignados que pidieron su despido, pues aseguraron que es muy “voluptuosa”, “viste muy ajustado”.

La educadora defendió su forma de vestir en el aula y mencionó que “suelen ser acosados por su aspecto”, por lo que dijo que “lo que llevan puesto los profesores no debería ser el centro de atención”.

Tras hacer pública la denuncia del acoso que recibe por algunos padres de familia, la docente estuvo a punto de ser despedida, pues las autoridades escolares afirmaron que con su belleza distrae a los alumnos.

Te puede interesar: Descubren a maestra vendiendo contenido erótico, dice que es “por necesidad”

¿Qué es lo que hace una maestra?

Docente de primaria.

Maestro o maestra hace referencia a la persona que ha estudiado magisterio y se encarga de enseñar a los alumnos, ya sean de infantil, primaria o secundaria, entre otros, en escuelas, colegios o universidades. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, un caso similar al de Estados Unidos donde unas maestras de primaria que fueron acosadas y despedidas se registró en Perú en donde una maestra fue descubierta vendiendo contenido erótico.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram