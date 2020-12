Padre de Boris Johnson busca la ciudadanía francesa ¡horas antes del Brexit!

Stanley Johnson, el padre del primer ministro británico, Boris Johnson, ha dicho que tiene la intención de obtener la ciudadanía francesa, sus comentarios llegan pocas horas antes de la transición final del Reino Unido fuera de la Unión Europea (UE).

Stanley Johnson, un ex miembro del Parlamento Europeo, dijo a la estación de radio francesa RTL que "siempre será europeo" en una entrevista transmitida el jueves.

"No se trata de volverse francés. Si entendí bien, soy francés", dijo a RTL en francés, destacando el vínculo de su familia con el país.

"Mi madre nació en Francia, su madre era totalmente francesa al igual que su abuelo. Entonces para mí es una cuestión de recuperar lo que ya tengo", dijo sobre la decisión de convertirse en ciudadano francés.

El padre de Boris Johanson, aseguró que busca la ciudadanía francesa, pues es parte de él.

Finaliza periodo de transición del Brexit

Como informamos en La Verdad Noticias, Gran Bretaña abandona oficialmente el mercado único y la unión aduanera de la UE cuando el período de transición finaliza a las 11 p.m. GMT (6 p.m. ET) en la víspera de Año Nuevo.

El acuerdo comercial posterior al Brexit entre la UE y el Reino Unido entra en vigor en ese momento, después de que las dos partes lograron un acuerdo de última hora. Pero la mayoría de los británicos comenzarán 2021 perdiendo su capacidad para trabajar y viajar libremente por el bloque de 27 naciones.

Stanley Johnson insistió en que el Brexit no marcará el final de la identidad europea para él ni para los ingleses. "Siempre seré europeo, eso es seguro. No se puede decir a los ingleses: 'No eres europeo'", dijo Johnson a RTL.

Boris Johnson logró un acuerdo del Brexit entre Reino Unido y la UE

"Europa es siempre más que el mercado común, es más que la Unión Europea", añadió. "Pero dicho esto, sí, tener ese vínculo con la Unión Europea es importante".

TE PUEDE INTERESAR: No habrá más aplazamiento al Brexit: Boris Johnson

El padre del primer ministro se ha encontrado con frecuencia en los titulares desde que su hijo comenzó su período en el cargo. En julio, fue criticado por viajar a Grecia mientras el Reino Unido estaba encerrado. Y en diciembre pasado, la noche en que su hijo ganó una elección aplastante, Stanley Johnson fue acusado de hacer un comentario islamófobo en la televisión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.