Padre cava la tumba de su hija, este se la muestra para "prepararla"

No puede costear el tratamiento de su enfermedad, es por ello que decidió "preparar" a su hija ante su inevitable muerte, cree que con eso la pequeña perderá el miedo a morir

Padre de familia decide cavar la tumba de su hija y mostrársela, según él para prepararla y hacer que pierda el miedo a morir. Estas acciones las ha tomado debido a que no puede seguir pagando el costo del tratamiento de la enfermedad de la pequeña Zhang. Zhang Xinlei es una niña de dos años que padece talsemia, una grave enfermedad de la sangre que requiere de un caro y continuo tratamiento. Su padre, agricultor, ante la imposibilidad de pagarlo, ha cavado una tumba para que la pequeña "se adapte" progresivamente al cementerio y no tenga miedo a morir. Los padres de Zhang se han gastado unos 13.000 euros en su tratamiento, pero ya no pueden seguir costeándolo. Por ello, han iniciado un 'crowdfunding' para recaudar dinero y poder seguir tratando a la pequeña, pero lo recibido hasta el momento es muy poco. La desesperación de sus padres, que ven cada vez más inevitable la muerte de Zhang, les ha llevado a cavar la tumba, con el único propósito de que no tenga miedo a la muerte.