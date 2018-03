Paddock se debatía entre Chicago, Boston y Las Vegas Agencias / La Verdad Noticias. El autor de uno de los peores tiroteos en la historia reciente de Estados Unidos barajó objetivos en Chicago y Boston, informaron hoy medios de prensa. Stephen Paddock había reservado dos habitaciones en el Blackstone Hotel del centro de Chicago, con vistas a un gran parque donde tuvo lugar el festival de música de Lollapalooza entre el 2 y el 5 de agosto, indicaron el portal TMZ y NBC News. El apostador y contador retirado de 64 años también había sondeado la ciudad de Boston, señaló NBC, que cita a funcionarios policiales que investigaron sus registros electrónicos. Paddock no se presentó al hotel de Chicago, según los reportes de prensa, pero la información sugiere un escenario similar al del festival de música country de Las Vegas, que congregó a 22 mil personas, sobre quienes abrió fuego en la noche del domingo desde una habitación de hotel del piso 32, con saldo de 58 muertos y más de 500 heridos. "Estamos al tanto de los informes de prensa y hemos estado en comunicación con la policía federal", dijo en un comunicado el portavoz de la policía de Chicago, Anthony Guglielmi. La gerencia del Blackstone Hotel no respondió de inmediato las consultas de la AFP. Cientos de miles de personas asistieron al festival de Lollapalooza, que tuvo lugar en agosto en el Grant Park de Chicago, entre ellos Malia Obama, hija del ex presidente Barack Obama. El Blackstone es un histórico hotel de lujo en el que se han alojado jefes de Estado, como el ex mandatario Jimmy Carter, y artistas como Nat King Cole y Rudolph Valentino.

