Pablo Aguilera se disculpa tras comentarios discriminatorios sobre Puente Alto

Luego de generar gran malestar por los comentarios que realizó sobre los habitantes de la comuna de Puente Alto, Pablo Aguilera se disculpó tras los señalamientos que generaron un fuerte rechazo.

Ante la controversia que desató Pablo Aguilera, el locutor de radio salió de manera inmediata a explicar sus dichos y aseguró que no se supo explicar por lo que sus palabras fueron mal interpretadas.

A través de su programa “La Mañana de Pudahuel”, el comunicador explicó sus comentarios y se disculpó en vivo, asegurando que no fue su intención ofender ni discriminar. Según informó el portal “En Cancha”.

Aguilera señaló que no fue su intención ofender

Pablo Aguilera

“Jamás voy a estar hablando contra una comuna. Si la gente se sintió ofendida, pido las disculpas del caso. No fue mi intención”, comenzó comentando luego de sus controvertidas declaraciones.

“Mi comentario fue referido justamente a la delincuencia, que no sólo hay en Puente Alto sino en distintas partes de todo el país. Jamás los estigmatizaría, si yo viví ahí y tengo a mis mejor auditores”, agregó el locutor.

Pablo Aguilera sostuvo que se trató de un malentendido y aclaró que “entiendo que se hayan sentido ofendidos. Fue un comentario mal hecho, no lo dije bien y no me supe expresar”.

El locutor calificó a los habitantes como delincuentes

Pablo Aguilera se diculpó en su programa

El locutor de Radio Pudahuel fue criticado por sus dichos clasistas en “La Mañana”, cuando hablaba del avistamiento de un puma en la comuna de Puente Alto, y se refirió hacia los vecinos como “flaites y delincuentes”.

“No, acá hay puros flaites, están robando, están haciendo desórdenes y contagiando gente, mejor me voy a mí cerro”, dijo el periodista en plena transmisión en vivo y en cadena nacional en Chile.