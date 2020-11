PS5 presenta un error en la descarga de videojuegos

PS5 sufre un bug de descarga que hace que los juegos y las aplicaciones queden atrapados en un estado de "Cola para descargar" o de error, con la única solución actual aparentemente para restablecer la configuración de fábrica de la consola.

El error, que ha sido reportado por tres miembros de IGN, entre muchos informes que aparecen, parece ocurrir cuando se configura por primera vez la descarga de un producto. El bug aparentemente puede tomar dos formas, ya sea agregando el juego / aplicación a la cola para descargar o bien, como si hubiera sufrido un error de descarga. Ambos te pedirán que consultes el menú Descargas, pero después no muestra nada.

El resultado es que tu juego queda atascado en el limbo: no se descargará y no se puede cancelar ni volver a descargar. En todos los casos, la biblioteca de PlayStation 5 mostrará que eres el propietario del juego / aplicación, pero al revisar la Tienda de PS5 se te dirá que no es así y te pedirá que lo compres.

Descarga de videojuegos en la PS5

Una gran cantidad de informes se han recopilado en este bug que afecta a la versión de PS5 de Call of Duty: Black Ops Cold War (con la versión de PS4 aparentemente descargándose normalmente), otros encontraron el problema al intentar descargar Godfall, y hemos visto informes del error que afecta a Demon's Souls, Spider-Man: Remastered, Sackboy: A Big Adventure y la aplicación Disney +. Hasta ahora, el error aparentemente solo ha afectado a juegos o aplicaciones con una versión específica de PS5.

La única solución es reestablecer la PS5.

Activision recomienda un restablecimiento de fábrica a quienes se pongan en contacto sobre el problema de Call of Duty, y eso sí resolvió el problema para un miembro del personal de IGN. Otros usuarios han informado que un restablecimiento de fábrica también resolvió el problema pero la realidad es que muchos odiarán borrar su consola y descargar sus juegos nuevamente, sin embargo, aún no se ha encontrado ninguna otra solución al momento de escribir este artículo.

Sony aún no ha comentado sobre el tema; pero en La Verdad Noticias actualizaremos la información cuando tengamos más detalles.