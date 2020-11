PS5 no obtendría tantos juegos de 120 fps como Xbox Series X

Es posible que la PS5 no cuente con tantos juegos con soporte de 120 fps como la Xbox Series X, según el desarrollador de Rocket League.

Si bien ambas consolas son más que capaces de emitir a velocidades de cuadro más altas, aunque necesitará un televisor compatible con HDMI 2.1 para 4K o 1440p a 120 fps, el desarrollador Psyonix ha declarado que un juego de PlayStation 5 "requiere un puerto nativo completo", mientras que la Xbox Las versiones de la serie X y la serie S de Xbox solo requieren un "parche menor".

Rocket League está programado para recibir una actualización de próxima generación en un futuro cercano, que agregará una opción de 120 fps a las versiones Xbox Series X y S del juego, pero la PS5 se perderá.

PlayStation 5 no tendría tantos juegos de 120 fps

"El enfoque principal de nuestro equipo este año fue nuestra reciente transición gratuita para jugar y la actualización de características importantes como nuestro sistema de torneos", dijo Psyonix. "Habilitar 120Hz en Xbox Series X | S es un parche menor, pero habilitarlo en PS5 requiere un puerto completamente nativo debido a cómo se implementa la compatibilidad con versiones anteriores en la consola, y desafortunadamente no fue posible debido a nuestro enfoque en otra parte".

La Xbox Series X ya incluye soporte de 120 fps para una amplia gama de títulos, como Gears 5, Ori and the Will of the Wisps, Halo: The Master Chief Collection y Falconeer.

Call of Duty: Warzone es otro ejemplo de un juego que se ejecuta a 120 fps en Xbox Series X pero no en PS5, aunque el último Call of Duty: Black Ops Cold War tiene esta opción disponible.

Microsoft no quería quedarse atrás

Microsoft originalmente agregó soporte de 120Hz en las consolas Xbox One, aunque la consola no era lo suficientemente potente como para ejecutar juegos a ese nivel. Sin embargo, es esta actualización con visión de futuro la que aparentemente hace que sea mucho más fácil para los desarrolladores parchear en soporte. En PS4, mientras tanto, Sony nunca agregó soporte para velocidades de cuadro más altas.

Microsoft originalmente agregó soporte de 120Hz en las consolas Xbox One

Si bien puede ser un shock para los propietarios de PlayStation 5, 120 fps sigue siendo posiblemente una característica de lujo en este momento. Es genial si te gusta jugar juegos competitivos como los juegos de disparos en primera persona, pero necesitarás un televisor que admita 120Hz para habilitarlo.

Para una PS5, que está más enfocada en juegos para un solo jugador que en la multitud de juegos multijugador de Xbox, esto probablemente no te afectará demasiado si estás bloqueado para jugar en 4K a 60 fps, aunque es algo que con suerte Sony verá para rectificar.

TE RECOMENDAMOS LEER: PlayStation 5 cambia el uso de los botones X y Circle en Japón

De cualquier manera, aún veremos más juegos futuros de PS5 con soporte para 120 fps, pero es una buena ventaja para los propietarios de Xbox Series X y Xbox Series S si los desarrolladores eligen agregarlo a títulos más antiguos.