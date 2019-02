POLÉMICO: Telemundo demanda a Maduro por secuestro a periodistas en Venezuela

El corresponsal de Telemundo, Daniel Garrido, también fue privado de su libertad y despojado de su teléfono celular por más de 8 horas en Venezuela, luego de que el presidente Nicolás Maduro decidiera que no le gustaban las preguntas que le hicieron.

La cadena televisora, difundió un comunicado a través de redes sociales.

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, reportó previamente la detención del periodista, según dijo El Financiero.

Gracias a información difundida en Twitter, el reportero desapareció a las 7:00 horas, luego de tomar fotografías a una patrulla del aparato de inteligencia venezolana.

La desaparición de Daniel Garrido, se presenta un día después de que el equipo de Jorge Ramos, fuera detenido en el Palacio de Miraflores.

Comunicado de Telemundo.

El corresponsal de Noticias Telemundo en Venezuela, Daniel Garrido, fue secuestrado a las 6 am ET de la mañana de Caracas en las inmediaciones del Hotel Cayena en La Castellana. Daniel estaba cubriendo la reciente detención y deportación del país del equipo de Noticias Univision, cuando un grupo de individuos armados y sin identificar lo forzó a subirse a un vehículo y le cubrió la cabeza con una capucha. Tras interrogarlo por seis horas y quitarle sus equipos de trabajo, los secuestradores lo liberaron sin explicación alguna y sin devolverle sus equipos.

Para Noticias Telemundo la seguridad de nuestros empleados es nuestra prioridad absoluta, por lo que inmediatamente verificamos con su familia su desaparición, iniciamos labores de búsqueda y procedimos a denunciar el caso. A las 10:30 am ET, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en sus siglas en inglés) emitieron una declaración vía Twitter denunciando la situación. A la 1:20 pm ET la redacción de Noticias Telemundo en Miami recibió un correo electrónico en el que Daniel confirmó su liberación. Tras contactar con él, hemos constatado que se encuentra libre y en buen estado de salud.

No es la primera vez que Daniel ha sido hostigado durante el ejercicio de su labor periodística. En ocasiones anteriores, ha sido víctima de acoso físico y le han robado sus equipos.

Noticias Telemundo repudia este tipo de acoso que atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos. De igual manera, le exige al gobierno venezolano garantizar nuestro derecho a informar, así como la integridad física de los periodistas operando en Venezuela, tal como lo establecen los convenios internacionales y las leyes del país.